Le proiezioni meteo prospettano anche oggi l’avvento di una forte ondata di calore dal Nord Africa, e siccome il fastidio prodotto da tale evento non sarà indifferente, ecco le località d’Italia dove avremo le più basse temperature.

Ovviamente sarà in alta montagna, e per trovare gelate notturne nei prossimi 15 giorni dovremo salire a quote vicine a 3000 metri! Eppure, saremo alla fine di Agosto, periodo dell’anno che in varie annate ha visto nevicate sulle Alpi a quote medie.

Temperature minime fino al 29 agosto 2020

Monte Rosa-Capanna Margherita -10.4°C

Pian Rosa -3°C

Passo dello Stelvio 0.6°C

Colle del Nivolet 1.8°C

Colle del Gran San Bernardo 2.2°C

Passo Pordoi, Passo Sella 2.8°C

Passo Fedaia-Marmolada 3.9°C

Breuil-Cervinia 4.4°C

Solda-Sulden 4.5°C

Monte Cimone, Valgrisenche 4.7°C

Passo San Pellegrino 4.8°C

Livigno, Rhemes-Notre-Dame, Sestriere 5°C

Pian del Re, Pila 5.1°C

Misurina, Passo del Tonale 5.3°C

Bionaz, Colle della Maddalena 5.4°C

Chamois, Curon Venosta – Graun im Vinschgau, Etna 5.5°C

Passo Resia 5.7°C

Saint-Barthelemy, Saint-Rhémy-en-Bosses 5.9°C

Arabba, Corvara in Badia – Corvara, Selva di Val Gardena – Wolkenstein in Groeden 6.1°C

Ayas, La Magdeleine 6.2°C

Claviere, Monte Grappa, Predoi – Prettau 6.3°C

Ceresole Reale, Valsavarenche 6.4°C

Proves – Proveis 6.5°C

Cogne, Sauze di Cesana 6.6°C

La Thuile, Santa Cristina Valgardena – St. Christina in Groeden 6.7°C

Canazei, Champoluc, Gressoney-La-Trinitè, Madonna di Campiglio, Valtournenche 6.8°C

Campitello di Fassa, Livinallongo del Col di Lana 6.9°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Fonte meteogiornale.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram