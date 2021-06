METEO SINO AL 14 GIUGNO 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è alle prese con un flusso d’aria fresca in quota che mantiene meteo particolarmente instabile. L’attività temporalesca si mostra più incisiva sulle zone d’entroterra, specie a ridosso delle aree montuose. Le condizioni atmosferiche risultano così instabili che gli acquazzoni sono in grado di sconfinare anche in diversi tratti pianeggianti e costieri. Non mancano anche grandinate.

Le precipitazioni temporalesche, distribuite a macchia di leopardo, si esaltano nelle ore più calde del giorno e sono alternate a momenti soleggiati, trattandosi d’instabilità atmosferica senza vere perturbazioni. Lo scenario resterà ancora turbolento nella seconda parte della settimana, ma la maggiore vicinanza dell’anticiclone ridurrà in parte questi episodi instabili.

EVOLUZIONE METEO, RISCHIO TEMPORALI ANCORA PER VARI GIORNI

L’anticiclone sembra intenzionato a rafforzarsi sull’Europa Centro-Occidentale, a partire da metà settimana. Qualche effetto si avrà anche sull’Italia, dove inizierà ad aumentare la pressione atmosferica a partire da ovest. La posizione dell’anticiclone sarà ancora troppo defilata per determinare un deciso miglioramento.

La nostra Penisola resterà lungo il bordo orientale dell’anticiclone e quindi in balia di ulteriori spifferi d’aria fresca in quota. Non mancherà variabilità diurna, anche se maggiormente localizzata su aree montuose alpine ed appenniniche. Ci sarà quindi da tener conto della formazione di numerosi temporali, con improvvisi scrosci di pioggia localmente forti.

RIALZO TERMICO CON RITORNO DEL CLIMA ESTIVO

Dopo la diffusa flessione termica, le temperature riprenderanno pian piano a salire. Un po’ di caldo potrebbe affacciarsi gradualmente al Nord-Ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna già nel corso di metà settimana, grazie al rinforzo dell’anticiclone. Sono attesi valori fino a 30 gradi sulle aree interne, più bassi lungo le coste.

L’estate proverà quindi gradualmente a riprendere il controllo della situazione e potrebbe riuscirci in modo più apprezzabile a partire dal weekend. Il tempo più stabile favorirà un ulteriore rialzo delle temperature, con caldo e afa che inizieranno a farsi sentire maggiormente su parte delle regioni centro-settentrionali.

RIMONTA ANTICICLONICA VERSO L’ITALIA

Sul finire della settimana l’anticiclone inizierà a premere verso il Mediterraneo, ma i massimi di pressione resteranno ancora collocati appena ad ovest della Penisola. Nuove infiltrazioni fresche da nord e nord/est raggiungeranno quindi il Belpaese, con ancora altri temporali anche diffusi nelle ore centrali e pomeridiane, più vivaci su aree interne e montuose appenniniche centro-meridionali.

Il Nord Italia risentirà della crescente influenza dell’anticiclone europeo, che peraltro porterà un ulteriore progressivo aumento delle temperature. Dopo il periodo molto sottotono, l’estate potrebbe quindi esplodere con l’anticiclone in rotta verso l’Italia accompagnato da una bolla d’aria calda di matrice subtropicale. Il caldo concentrerà tuttavia i propri effetti sull’ovest dell’Europa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le proiezioni indicano un ulteriore rimonta anticiclonica all’inizio della nuova settimana. Se così accadesse, l’estate tornerebbe ad esprimersi a pieno regime con clima caldo e meteo più stabile, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Le regioni meridionali potrebbero invece risentire di ulteriori strascichi d’instabilità, per la persistenza di una goccia fredda sull’area balcanica.