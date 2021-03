METEO SINO AL PRIMO APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un’estesa struttura anticiclonica si è distesa sul Mediterraneo, abbracciando ora tutta l’Italia e spegnendo le ultime infiltrazioni d’aria fredda dal Nord Europa. Ora l’alta pressione deve però fronteggiare un primo attacco orchestrato dalla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito, la quale pilota perturbazioni alle medie latitudini.

L’azione ciclonica tende ad erodere l’anticiclone lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni in arrivo anche per l’Italia. Correnti più umide atlantiche accompagneranno il passaggio della coda di una perturbazione, che arrecherà qualche disturbo principalmente al Nord e in piccola misura sulle regioni centrali negli ultimi giorni della settimana.

ANTICICLONE RIPRENDERA’ SOPRAVVENTO CON PIU’ CALDO

La struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale a partire dall’inizio della settimana. Il bel tempo si accompagnerà così ad un rialzo termico con clima decisamente primaverile. Di certo tutta la prima metà della settimana santa vedrà il dominio dell’anticiclone africano.

Inevitabile esploderà il caldo con temperature sopra la norma fino a picchi di 25 gradi. Solo in coincidenza del weekend di Pasqua si potrebbe palesare un nuovo peggioramento, da confermare. Il guasto verrebbe perpetrato dall’affondo di una saccatura nord-atlantica, alimentata dalla discesa di masse d’aria fredda d’origine polare.

METEO SABATO 27 MARZO, QUALCHE PIOGGIA AL NORD E TOSCANA

La coda della perturbazione irromperà al Nord, con piogge di passaggio da ovest verso est e nevicate in montagna sull’Arco Alpino. I fenomeni saranno più probabili su settori prealpini, alte pianure e Liguria di Levante. Addensamenti compatti si avranno anche sul Centro Italia, con qualche piovasco più probabile sull’Alta Toscana e a ridosso dei settori appenninici.

Già in giornata migliora su Alpi centro-occidentali e Liguria di Ponente, con parziali schiarite in estensione anche sulla Val Padana centro-occidentale. Le piogge si concentreranno sul Nord-Est. Sulle regioni del Sud Italia reggerà e avremo sole prevalente con al più nubi innocue sparse a carattere irregolare di tipo medio-alto.

RESIDUI DISTURBI E SPAZIO AL METEO STABILE

Domenica insisterà una certa variabilità al Nord, con delle precipitazioni più probabili al mattino soprattutto tra Basso Piemonte, Liguria, Veneto orientale e Friuli. Ci sarà un miglioramento in giornata per il rinforzo dell’anticiclone, che peraltro sarà garante di meteo stabile sul resto d’Italia. La nuova settimana inizierà con tempo diffusamente soleggiato da Nord a Sud.

ESPLOSIONE DELLA PRIMAVERA SOPRATTUTTO NELLA NUOVA SETTIMANA

Il clima si farà ovunque pienamente primaverile nelle ore diurne, ma dal weekend ci sarà un aumento termico anche nei valori minimi. La primavera dovrebbe poi esplodere in modo più incisivo nella prima parte della settimana di Pasqua, stante l’afflusso di correnti nord-africane. Le temperature potrebbero toccare picchi fino ai 25 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il bel tempo anticiclonico potrebbe deteriorarsi a ridosso del weekend di Pasqua, per l’affondo di una saccatura fredda nord-atlantica verso l’Europa Occidentale, in espansione fin verso l’Italia. Ci sarebbe il ritorno del maltempo seguito da un raffreddamento. Le maggiori probabilità di tempo perturbato riguarderanno il Nord, la Sardegna e i versanti tirrenici.

