METEO SINO AL 22 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il flusso d’aria artica continentale ha raggiunto i suoi massimi effetti sull’Italia. Il nostro Paese è ancora stretto nella morsa del gelo, ma questa irruzione d’aria così fredda giunta dalla Russia è ormai agli sgoccioli. Le ultime nevicate fino a bassa quota indugiano all’estremo Sud, ma da ovest si fa strada l’anticiclone.

Le condizioni meteo volgono al meglio con generale stabilità, ma soprattutto

il freddo intenso inizierà presto a retrocedere verso l’Europa Orientale. Il clima rigido ci accompagnerà ancora per qualche giorno, principalmente per quanto attiene i valori minimi notturni, per via dell’aria fredda depositata nei bassi strati.

Dopo alcuni giorni nel quale l’anticiclone era sbilanciato sul Nord Europa, ora il promontorio anticiclonico tende a coricarsi sul Sud Europa e sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Questo cambio di scenario è innescato dal ritorno prepotente della Depressione d’Islanda sull’Europa nord-occidentale, con fulcro a ridosso del Regno Unito.

STOP GRANDE FREDDO, INVERNO MESSO A TACERE

L’espansione dell’anticiclone chiuderà la strada ai venti freddi, determinando l’avvio di una fase meteo stabile. La spinta dell’anticiclone verso l’Italia si farà più evidente tra martedì e mercoledì, quando i massimi di pressione si porteranno sul Mediterraneo Centrale. Il meteo nel complesso stabile coinciderà con un progressivo addolcimento termico, più avvertito nelle ore diurne.

Solo le regioni del Sud risentiranno ancora di residui flussi d’aria fredda L’ingresso dell’alta pressione sulla scena mediterranea scaturirà da un cambio di circolazione sullo scacchiere euro-atlantico, con il ritorno della Depressione d’Islanda che invierà correnti perturbate occidentali sul Centro-Ovest Europa, a medie-alte latitudini.

Umide correnti atlantiche lambiranno anche l’Italia, con nuvolosità più presente al Nord e sulle regioni tirreniche, in attesa del transito di un probabile impulso frontale tra giovedì e venerdì. A seguire ci sarà una probabile nuova rimonta anticiclonica nel weekend, con primi tepori da piena primavera.

METEO MARTEDI’ 16 FEBBRAIO, PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO

Il bel tempo sarà presente un po’ su tutta la Penisola, con cieli sgombri da nubi, a parte qualche velatura. Nella seconda parte della giornata i primi annuvolamenti anche compatti inizieranno a interessare la Liguria centro orientale e l’alta Toscana, quale effetto dei primi spifferi d’aria umida dai quadranti sud-occidentali.

PRIME INSIDIE ATLANTICHE

L’anticiclone si coricherà verso il Mediterraneo Centrale, chiudendo la strada all’aria fredda russa. Il grande gelo sposterà la propria roccaforte verso est, investendo l’Egeo, il Mar Nero e la Turchia. Aria più mite atlantica entrerà in contrasto con il grande gelo sull’Europa Centro-Settentrionale, costretto quindi a ritirarsi più ad est.

Le correnti temperate oceaniche si faranno strada anche sull’Italia, prendendo il sopravvento da metà settimana, favorendo qualche locale precipitazione al Nord e sulle regioni tirreniche. Al momento non sono però attese fasi perturbate degne di nota, nonostante il probabile transito di un veloce fronte tra giovedì e venerdì.

GELO AL CAPOLINEA, ARRIVA ARIA PIU’ MITE

Per qualche giorno il freddo resterà ancora presente nei bassi strati con valori minimi diffusamente sottozero. Il clima rigido lascerà strada ad aria più mite, che prenderà il sopravvento a metà settimana. Le correnti oceaniche rimescoleranno l’aria favorendo un rialzo termico verso valori gradualmente anche superiori alla media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend sembra probabile un nuovo rafforzamento dell’anticiclone coadiuvato dalla rimonta d’aria tiepida d’origine subtropicale, a consolidare questa nuova fase meteo stabile e più mite. Dopo l’ondata di freddo più rigida dell’inverno, andremo probabilmente incontro ad un clima che avrà caratteristiche già di primavera anticipata.

