La forte depressione d’Islanda invia le perturbazioni sulla Scandinavia e sulla Russia, mentre sull’Italia il meteo è dominato da un campo anticiclonico che, con il passare dei giorni, tende ad invecchiare, portando l’aria fredda, più pesante, ad adagiarsi verso il suolo e causando quelle condizioni di clima freddo e umido che nelle pianure e nelle valli danno luogo alla formazione di foschie e nebbie localmente fitte.

D’Estate, la perduranza degli anticicloni tende a far innalzare, giorno dopo giorno, le temperature. In Inverno avviene l’esatto contrario, il bilancio energetico della radiazione solare è negativo, vale a dire la Terra disperde più energia di quanta ne riceva, pertanto la persistenza di condizioni climatiche statiche, senza ricambi d’aria, tende a raffreddare gli strati atmosferici prossimi al suolo e a saturarli di umidità.

Si rivedrà l’INVERNO! Ecco quando

E’ quanto si sperimenta in questi giorni soprattutto in Pianura Padana, dove le temperature rimangono nei pressi degli zero gradi anche di giorno e scendono fino a -5/-6°C durante la notte. Ma anche nelle valli e nelle zone costiere pianeggianti le temperature notturne sono assai basse, mentre tendono a portarsi su valori miti durante il giorno.

In montagna, attorno ai 2000 metri di quota, le temperature sono simili a quelle che si registrano in Val Padana, quindi assai miti considerando l’altitudine, mentre in assoluto le temperature più miti si registrano in quelle zone in cui l’irraggiamento notturno è minimo per la presenza di lievi brezze e in cui di giorno il cielo è sereno, come ad esempio la Riviera Ligure e vari zone costiere del Sud Italia.

Meteo Europa: caldo anomalo con record in Finlandia… e in Italia?

Nella giornata dell’8 Gennaio la temperatura massima più alta è stata registrata a Capo Mele, in Liguria, con 18°C, valore che è circa 6°C sopra la media del periodo. Molto miti sono state anche Firenze con 16,4°C (+5,5°C rispetto alla media) e Genova con 15,8°C (+4,3°C dalla media). Ma mentre a Firenze la notte successiva la temperatura è scesa fino a -3,1°C (zona aeroporto), a Genova si è fermata a 6,4°C, secondo valore più basso di questo inizio d’anno (6,3°C la minima del giorno 5), ma relativamente mite considerando il periodo.

Le temperature più miti di quest’ultima notte si sono registrate tra Sicilia e Sardegna: 13,2°C a Lampedusa, 11,8°C a Capo Carbonara e Cozzo Spadaro; le più basse in Val Padana: -6,2°C a Venaria Reale (Torino), -5,2°C a Cameri (Novara), -4,9°C a Malpensa, -4,3°C a Bologna.

Gli effetti deleteri dell’Alta Pressione

La prima settimana di questo nuovo anno è stata nel complesso, in Italia, circa 1°C più calda della norma, con anomalie positive consistenti al Nord in quelle zone che non risentono delle inversioni termiche (montagna, Riviera Ligure e zona triestina), mentre al Sud l’anno è incominciato con temperature leggermente inferiori alla norma.

Nei prossimi giorni l’avvicinarsi di una saccatura atlantica porterà un po’ di ricambio d’aria in quota e la riduzione di nebbie e foschie, poi l’anticiclone ritornerà a dominare la scena fino a metà mese, quando un più importante cambiamento meteo è atteso.

Meteo Italia: Inverno SOLO in Valpadana, quando il cambiamento

Pubblicato da Daniele Morelli

