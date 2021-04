METEO SINO AL 6 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il tempo si mantiene instabile sulle regioni centro-settentrionali dove non mancano piogge e temporali anche di una certa intensità. Al contrario il Sud Italia gode di una maggiore protezione anticiclonica caratterizzata dalla rimonta d’aria ancor più calda di origine sahariana, con ulteriore aumento delle temperature.

La nostra Penisola resta contesa fra le correnti atlantiche e quelle ben più tiepide nord-africane e nel weekend ci sarà una ulteriore enfatizzazione di questi contrasti termici così esasperati. L’avvio di maggio si preannuncia dal clima ancor più estremo sull’Italia, con un’ulteriore netta divisione tra il Nord ed il Sud del Paese.

PUNTE OLTRE 30 GRADI AL SUD

Le masse d’aria roventi nord-africane riusciranno quindi a farsi sentire in modo più importante, ma solo su una parte dell’Italia. L’ampia saccatura presente sull’Europa Centro-Meridionale rimarrà sbilanciata verso la Penisola Iberica, favorendo l’ulteriore richiamo d’aria calda africana verso le regioni dell’Italia del Sud.

La giornata più calda dovrebbe essere quella di sabato Primo Maggio, festività che vedrà condizioni climatiche dal sapore localmente estivo in alcune parti del Sud Italia e soprattutto in Sicilia. Domenica il caldo africano dovrebbe poi ridimensionarsi in parte, a causa del subentrare di correnti più fresche da ovest.

WEEKEND CON TEMPORALI E NUBIFRAGI

Nel corso del weekend sono attesi contrasti ancora più esplosivi tra l’Europa Centrale, dove si intensificherà una circolazione depressionaria fredda, e parte dell’area mediterranea coinvolta invece dall’anticiclone subtropicale. Un fronte perturbato piuttosto attivo, collegato ad un vortice freddo in evoluzione a ridosso delle Alpi, dovrebbe penetrare nel corso di sabato.

I maggiori contrasti termici non faranno altro che rinvigorire gli effetti della perturbazione. Ci sarà probabilità di fenomeni temporaleschi violenti al Nord Italia, occasionalmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Non mancheranno rovesci intensi e locali temporali in parziale estensione sul Centro Italia, mentre poco o nulla raggiungerà il Sud.

METEO SETTIMANA DAL MALTEMPO ALL’ANTICICLONE CALDO

Una fase di temporaneo maltempo interesserà in parte anche il Centro-Sud all’inizio della prossima settimana. In questa fase affluiranno correnti più fresche occidentali su gran parte d’Italia. A seguire, si paleseranno importanti novità con un robusto campo anticiclonico di prevalente matrice azzorriana che si insedierà sul Mediterraneo Centro-Occidentale.

Quest’alta pressione, seppur non troppo robusta, potrebbe rivelarsi duratura e portare condizioni di prevalente stabilità tardo primaverile, con temperature in rialzo. Le perturbazioni risaliranno di latitudine e potranno al più lambire il Nord Italia probabilmente per tutto il resto della settimana. Non è peraltro da escludere un nuovo progressivo rialzo termico un po’ ovunque.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella prossima settimana si potrebbe consolidare una fase meteo nel complesso stabile e con clima quasi tipicamente estivo almeno per il Centro-Sud, che rimarrà al riparo dalle perturbazioni. Se dovessero essere confermate queste ipotesi, maggio sarebbe avviato verso un trend caldo e in prevalenza asciutto, praticamente pre-estivo.

