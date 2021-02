METEO SINO AL 10 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Sta entrando nel vivo la rimonta anticiclonica di matrice subtropicale. L’anticiclone che si va affermando sull’Italia, oltre a portare meteo stabile, si appresta a portare aria davvero primaverile, trattandosi di un promontorio subtropicale che si alimenterà dell’afflusso di correnti di diretta estrazione sahariana.

Advertisements

L’influenza dell’anticiclone sarà più netta al Centro-Sud, dove avremo un anticipo di primavera in piena regola. Il Nord Italia invece

Advertisements

si troverà più ai margini dell’anticiclone, lambito dalle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale. Questo determinerà tempo più uggioso al Settentrione, con la nuvolosità che limiterà il rialzo termico.

Questa fase anticiclonica non dovrebbe durare troppo a lungo, ma si farà sentire. I venti di scirocco, attesi in rinforzo progressivo sino al weekend, saranno responsabili di picchi termici localmente molto elevati su alcune regioni del Sud ed in particolare sulle due Isole Maggiori. Basti pensare che la colonnina di mercurio potrebbe sfondare il muro dei 25 gradi.

CEDIMENTO DELL’ANTICICLONE CON GUASTO METEO DA DOMENICA

Nel corso del fine settimana il promontorio di alta pressione appare destinato a cedere, sotto la spinta di una depressione atlantica che inizierà a premere dalla Penisola Iberica. Intense correnti meridionali precederanno il peggioramento, andando ad esaltare il caldo anomalo fino a ridosso del weekend, almeno all’estremo Sud e sulle Isole.

Una perturbazione accompagnerà l’avanzata della saccatura e spazzerà via l’anticiclone, con maltempo che potrà essere di entità notevole da domenica, per via di notevoli contrasti termici in gioco. Il guasto meteo inizierà a manifestarsi dal Nord-Ovest, per poi coinvolgere il resto del Settentrione, la Sardegna e buona parte delle regioni tirreniche.

Le temperature tenderanno a riallinearsi sui valori tipici del periodo. Nella seconda settimana di febbraio sembra confermarsi la dinamicità meteo con nuove perturbazioni, anche intense. Il flusso atlantico sarà protagonista alle nostre latitudini, a fronte del freddo intenso che metterà invece radici sull’Europa Settentrionale.

METEO GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO, ITALIA SOTTO IL DOMINIO ANTICICLONICO

Ci saranno ben poche variazioni, con l’anticiclone che salirà ancor più in cattedra, determinando una fase di tempo decisamente stabile almeno al Centro-Sud. Il ristagno d’aria umida nei bassi strati, combinato a lievi infiltrazioni oceaniche, comporterà invece nubi localmente compatte tra le pianure del Nord, la Liguria e il medio-alto versante tirrenico.

Qualche debole locale piovasco risulterà al più limitato al Nord-Ovest, in particolare tra Liguria, Piemonte orientale e Lombardia di nord-ovest. Non escluso qualche fenomeno anche sul Friuli verso sera. Sul resto d’Italia il bel tempo continuerà a prevalere, a parte qualche nube sterile stratiforme di tipo medio-alto.

VERSO PROGRESSIVO PEGGIORAMENTO

Venerdì 5 febbraio si confermerà in Italia un tipo di tempo perlopiù asciutto, maggiormente soleggiato al Centro-Sud. Nuvolaglia insisterà al Nord e sulla Toscana, con qualche ulteriore locale pioviggine. Anche sabato l’anticiclone dovrebbe reggere, prolungando la fase stabile quantomeno sulle regioni centro-meridionali.

Sulle regioni settentrionali permarrà una nuvolosità a tratti consistente, dovuta ad infiltrazioni di aria umida, a precedere l’arrivo della parte avanzata del fronte dall’Europa sudoccidentale. Le prime piogge in giornata raggiungeranno il Nord-Ovest, preambolo al guasto meteo che entrerà poi decisamente nel vivo domenica.

TEMPERATURE IN AUMENTO, CALDO ANOMALO AL CENTRO-SUD

Aria calda affluirà sulle nostre regioni del Centro Sud, laddove dominerà più forte l’anticiclone. Il termometro potrà raggiungere valori oltre i 20 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori, ma probabilmente avremo picchi anche fino attorno ai 25 gradi. Il clima diurno sarà invece ben più fresco al Nord e sulla Toscana, con le nuvole che ridimensioneranno il rialzo delle temperature.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella prossima settimana seguiranno altre fasi di maltempo nell’ambito di un meteo sempre molto dinamico. Le perturbazioni punteranno il Mediterraneo, in quanto sul Nord Atlantico ci sarà un anticiclone di blocco, allungato fino alle regioni polari. Questa configurazione favorirà l’afflusso del gelo russo, in senso retrogrado sulle nazioni del Nord Europa. L’Italia non sarà coinvolta.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram