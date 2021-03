METEO SINO AL 3 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La coda di un modesto fronte atlantico ha lambito l’Italia, con qualche effetto limitato al Centro-Nord. Ora il meteo si va stabilizzando e la struttura anticiclonica ritrova linfa vitale, rafforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Le temperature sono attese in salita, con clima decisamente primaverile.

Il campo anticiclonico verrà supportato da correnti calde d’estrazione nord-africana, che affluiranno anche sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia. Oltre al meteo stabile, le temperature saliranno su valori ben superiori alla norma, addirittura tipici del mese di maggio entro metà settimana quando si raggiungeranno punte localmente superiori ai 25 gradi.

ANTICICLONE AFRICANO POTENTE, MA PEGGIORA NEL WEEKEND DI PASQUA

Non si avranno sostanziali novità fino almeno a giovedì 1° aprile, con il solido dominio dell’anticiclone africano. La situazione è attesa in stravolgimento sul finire della settimana e quindi a ridosso di Pasqua, quando è atteso un cambio davvero radicale. L’anticiclone delle Azzorre salirà molto a nord, fino a puntare non solo l’Islanda ma addirittura la Groenlandia.

Come conseguenza, avremo la discesa di correnti fredde artiche, in seno ad una saccatura, verso l’Europa Centro-Settentrionale. Bisogna però attendere per capire la traiettoria della saccatura, visto che trapela parecchia incertezza su dove andrà a sprofondare. Il meteo del weekend si preannuncia movimentato anche sull’Italia, per la probabile genesi di un vortice ciclonico mediterraneo.

METEO LUNEDI’ 29 MARZO, AVVIO SETTIMANA STABILE

L’alta pressione metterà radici tra l’Italia e l’Europa Centrale, alimentata da una componente subtropicale. Avremo pertanto meteo stabile, con sole quasi ovunque. Al primo mattino non mancheranno foschie e nebbie sulla Val Padana, oltre a qualche nube sul basso versante adriatico. Nelle ore più calde locali addensamenti innocui si potranno sviluppare lungo l’Appennino.

STABILITA’ ANTICICLONICA IN CRISI DOPO META’ SETTIMANA

A partire giovedì l’anticiclone inizierà a perdere colpi, con le prime infiltrazioni d’aria più fresca ed instabile in quota potrebbero verso il Nord Italia. Avremo maggiori nubi e qualche acquazzone più probabile a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Sarà l’inizio del cambiamento legato all’approssimarsi d’aria fredda dal Nord Europa, con possibile guasto meteo proprio nel weekend.

CALDO DA PRIMAVERA INOLTRATA, MA RAFFREDDAMENTO VERSO PASQUA

Il caldo dovrebbe esplodere in modo notevole fino alla fase centrale della settimana santa, stante l’afflusso di correnti nord-africane. Le temperature potrebbero toccare picchi fino ai 25 gradi sulla Pianura Padana, localmente anche sulle aree interne tirreniche e della Sardegna. Un calo termico è invece atteso verso il weekend, almeno su parte d’Italia, per un probabile peggioramento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non è ancora chiaro il preciso obiettivo dell’affondo freddo e perturbato, ma sembra probabile che andremo incontro ad una fase molto movimentata in occasione delle festività pasquali. Le temperature dovrebbero calare al Nord, mentre correnti africane potrebbero ancora reggere al Sud, con contrasti che potrebbero esaltare il maltempo in alcune regioni.

