L’Italia è in balia di una circolazione depressionaria, che localmente determina condizioni di acuto maltempo. Il vortice di bassa pressione è alimentato da un attivo flusso d’aria artica marittima che si è gettato sul Mediterraneo.

Il grosso del maltempo in questa fase interessa le regioni più meridionali, laddove sta sopraggiungendo solo ora l’aria più fredda che si trova a contrastare di correnti più miti afromediterranee. Tale situazione determina temporali forti, con potenziali nubifragi.

Le aree più colpite in queste ore sono la bassa Campania, la Sicilia orientale, la Calabria e soprattutto il Salento. A parte questo rischio di fenomeni violenti all’estremo Sud, tutte le regioni centro-meridionali sono in preda agli effetti connessi al vortice ciclonico in lento spostamento verso sud-est.

Piogge e acquazzoni interessano gran parte delle regioni centrali, soprattutto il medio versante adriatico, e la Sardegna. L’aria fredda richiamata da nord porta spruzzate di neve in Appennino a quote prossime ai 1500 metri, ma in sconfinamento più in basso sulla dorsale settentrionale.

Va decisamente meglio sul Nord Italia, a parte residue precipitazioni in Romagna ed un po’ di nuvole sparse sul Triveneto. Dopo le nevicate domenicali, il sole è tornato a splendere sulle Alpi, eccezion fatta per i confini orientali più a nord con qualche fioccata ancora possibile in Alto Adige.

Il calo termico ulteriore è l’aspetto meteo più saliente di quest’inizio di settimana, con generale raffreddamento al Centro-Sud esaltato dai venti tesi in rotazione antioraria attorno alla depressione e che un po’ ovunque tendono a disporsi settentrionali.

Sul Nord Italia, grazie al soleggiamento, le temperature diurne sono in rialzo soprattutto al Nord-Est, ma con clima abbastanza freddo per il periodo soprattutto in montagna. Il freddo permarrà nei prossimi giorni, soprattutto nei valori minimi che caleranno grazie alle maggiori schiarite soprattutto al Centro-Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

