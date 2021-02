METEO SINO AL 21 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è stretta nella morsa del gelo, ma questa irruzione d’aria così fredda giunta dalla Russia non avrà lunga durata. Il flusso gelido ha raggiunto la sua massima espansione sul Mediterraneo Centrale, scorrendo sul canale tra l’anticiclone, con massimi sulla Scandinavia, ed una circolazione ciclonica traslata tra lo Ionio e l’Egeo.

Il freddo è davvero notevole, il più intenso della stagione, come testimoniato

dalle termiche a 1500 metri di quota prossime ai -10 su gran parte del Centro-Sud. Questi valori così rigidi consentono alle precipitazioni di risultare nevose fino a quote pianeggianti e localmente sulle coste, laddove si registrano fenomeni, che ormai si vanno localizzato in alcune aree del Sud e versanti adriatici.

Lo scenario meteo non tarderà a migliorare, quale effetto della progressiva spinta da ovest di un campo anticiclonico. Il clima rigido ci accompagnerà ancora per qualche giorno, con un ulteriore calo termico che si registrerà nei valori minimi ad inizio settimana. I valori minimi di lunedì saranno in ulteriore calo al Centro-Sud.

CLIMA IN ADDOLCIMENTO IN SETTIMANA, STOP GRANDE FREDDO

Novità importanti si concretizzeranno già tra pochi giorni nella nuova settimana, ma inizialmente dovremo ancora patire parecchio freddo. Il clima rigido sarà infatti protagonista nei primi giorni della settimana, nonostante la spinta dell’anticiclone verso l’Italia. L’espansione dell’anticiclone andrà a chiudere la strada ai venti freddi, determinando l’avvio di una fase meteo stabile.

La spinta dell’anticiclone verso l’Italia si farà più evidente tra martedì e mercoledì, quando i massimi di pressione si porteranno proprio sul Mediterraneo Centrale. Il meteo più stabile coinciderà con un progressivo addolcimento termico, più avvertito nelle ore diurne. Solo le regioni del Sud risentiranno ancora di residui flussi d’aria fredda

L’ingresso dell’alta pressione sulla scena mediterranea scaturirà da un cambio di circolazione sullo scacchiere euro-atlantico, con il ritorno della Depressione d’Islanda che invierà correnti perturbate occidentali sul Centro-Ovest Europa, a medie-alte latitudini. Nel contempo, il grande gelo sarà costretto a ritirarsi, almeno temporaneamente, sul cuore dell’Europa dell’Est.

In Italia l’aria mite affluirà inizialmente in quota, in seno all’anticiclone. Le temperature resteranno quindi ancora basse, ma da metà settimana dovrebbero riallinearsi con le medie stagionali. Il contesto meteorologico non sarebbe però caratterizzato da piena stabilità atmosferica, ma risentirà di crescenti infiltrazioni umide oceaniche da metà settimana.

METEO LUNEDI’ 15 FEBBRAIO SOLEGGIATO, MA AL SUD QUALCHE FIOCCATA

Il flusso d’aria fredda sarà ancora attivo tra le regioni centro-meridionali adriatiche, il Sud e la Sicilia. Ulteriori isolate nevicate, a tratti in pianura, saranno ancora possibili sulla Puglia, sull’alta Calabria ionica e a bassissima quota sul nord della Sicilia. Qualche fiocco residuo, al primo mattino, potrà aversi su aree interne tra Abruzzo e Molise.

I fenomeni nevosi dovrebbero attenuarsi ovunque nella seconda parte della giornata. Il sole sarà prevalente sul resto d’Italia, grazie al rinforzo dell’anticiclone. Gli effetti dell’aria fredda affluita porteranno a cieli decisamente tersi su gran parte del territorio, con forte dispersione del calore da irraggiamento durante la notte, favorevole ad intense gelate.

ANTICICLONE PORTERA’ METEO STABILE

Avremo condizioni di generale bel tempo tra martedì e mercoledì, quando l’anticiclone si coricherà verso il Mediterraneo Centrale, chiudendo la strada all’aria fredda russa. Il grande gelo sposterà la propria roccaforte verso est, investendo l’Egeo, il Mar Nero e la Turchia. Aria più mite atlantica entrerà in contrasto con il grande gelo anche sull’Europa Centro-Settentrionale.

Infiltrazioni temperate oceaniche si faranno strada anche sull’Italia, prendendo il sopravvento da metà settimana, favorendo qualche locale precipitazione al Nord e sulle regioni tirreniche. Al momento non sono però attese fasi perturbate degne di nota e per gran parte della settimana avremo tempo quindi perlopiù asciutto.

ADDOLCIMENTO TERMICO DOPO IL SUPER GELO

Nonostante l’attenuazione del flusso di correnti gelide dalla Russia, per qualche giorno il freddo resterà ancora presente con valori minimi diffusamente sottozero. Il clima rigido lascerà strada ad aria più mite, che prenderà il sopravvento. Entro metà settimana calerà il sipario su quest’ondata di freddo, la più forte dell’inverno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La presenza anticiclonica sul Mediterraneo sarà insidiata da ovest da correnti atlantiche, che lambiranno maggiormente il Nord Italia. Nel weekend sembra probabile un nuovo rafforzamento dell’anticiclone coadiuvato dalla rimonta d’aria tiepida d’origine subtropicale, a consolidare questa nuova fase meteo stabile e più mite.

