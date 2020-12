Il sistema frontale, legato ad una vasta depressione che dalla Francia si protende sul Mediterraneo, prosegue nella sua evoluzione molto lenta e investe ancora gran parte d’Italia. Non c’è solo la neve straordinaria sulle Alpi, ma anche piogge intense e nubifragi.

Il maltempo ha finora colpito con

forza diverse parti del Centro-Nord, ma in queste ore sono anche le regioni del Sud e la Sicilia a dover fare i conti con piogge e temporali.

La situazione appare molto critica su parte del Nord-Est, dove proseguono le piogge incessanti a bassa quota e le nevicate in altura. I quantitativi di pioggia hanno addirittura raggiunto picchi provvisori di oltre 300 mm nel bellunese e fino a sfiorare localmente i 400 mm nel Friuli.

La quota neve rimasta abbastanza bassa ha fortunatamente limitato i danni per il momento scongiurando grosse criticità da un punto di vista idrogeologico. Non sono comunque mancati smottamenti e locali allagamenti in numerose arterie stradali.

SEGNALIAMO…

Piogge forti hanno poi investito l’Emilia e le regioni centrali a partire dalla Toscana, con accumuli anche di oltre 150 mm di pioggia. I fiumi si sono ingrossati, compreso l’Arno la cui piena ha raggiunto il primo livello di guardia a Firenze.

Nelle ore tardo serali di sabato forti rovesci hanno investito anche Roma, con fulmini e grandine, oltre al resto del Lazio. I fenomeni, anche temporaleschi, si sono poi propagati verso le regioni del medio versante adriatico.

Il maltempo non accenna facilmente ad allentare la morsa. Ci sarà comunque una piccola tregua, con le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della domenica, con ampie schiarite dalla sera su gran parte del Centro Italia e a sprazzi al Sud. Il maltempo persisterà sull’estremo Nord-Est.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

