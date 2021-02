METEO SINO AL 24 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Non c’è più traccia del fiume d’aria gelida che aveva invaso la nostra Penisola. Ora un promontorio anticiclonico si allunga dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centro-Occidentale e all’Italia. Questo cambio di scenario è innescato dal ritorno prepotente della Depressione d’Islanda sull’Europa nord-occidentale, con fulcro a ridosso del Regno Unito.

Le correnti perturbate atlantiche tornano sulla scena europea e anche l’Italia risente di infiltrazioni

umide, soprattutto al Nord, con qualche piovasco. Il meteo non è quindi più invernale, con aumento termico deciso anche per quanto concerne i valori minimi notturni. Le gelate così estese e diffuse dei giorni scorsi sono ormai un ricordo e si presentano molto più sporadiche.

Il clima più mite si fa sentire sempre di più in pieno giorno durante questa parte centrale della settimana, con valori ovunque nella media o superiori alla media. Il tepore è maggiormente accentuato in quota, con residue sacche d’aria fredda che permangono ancora isolate in alcune conche alpine ed appenniniche.

ROBUSTO ANTICICLONE DAL WEEKEND, CON UNA BOLLA D’ARIA CALDA

La colonnina di mercurio continuerà a salire nella seconda parte della settimana. Dal weekend si avrà una più incisiva rimonta dell’anticiclone, coadiuvato da una massa d’aria primaverile in risalita dal Nord Africa. Il poderoso aumento della pressione atmosferica collocherà un vasto e potente anticiclone sugli stati centro-occidentali europei e sul Mediterraneo.

L’Italia godrà in pieno dell’influsso stabilizzante dell’anticiclone, così come l’Europa Centro-Meridionale. I valori termici saliranno diffusamente sopra media al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche, ma anche soprattutto in montagna dove si avrà caldo anomalo. Il clou di questa parentesi di tepore da piena primavera si dovrebbe però avere nella prima parte della prossima settimana.

Questo strapotere anticiclonico determinerà meteo molto stabile, con le perturbazioni atlantiche relegate molto a distanza e costrette a salire molto di latitudine. Il tempo non sarà sempre ovunque soleggiato, in quanto non mancheranno locali nubi soprattutto marittime, specie tra Liguria e Toscana. Il predominio dell’alta pressione sembra avere tutte le intenzioni di mantenersi a lungo.

METEO GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO, DISTURBI CON NUBI PIU’ COMPATTE AL NORD

Lievi spifferi d’aria oceanica spingeranno ulteriori contributi d’aria umida, che si tramuteranno in nuvolosità a tratti compatta sul Centro-Nord Italia. Qualche locale debole precipitazione sarà ancora probabile si limiterà a coinvolgere la Liguria e il Basso Piemonte, localmente anche l’Alta Toscana e qualche isolato tratto della Val Padana.

LA TENDENZA METEO SINO AL FINE SETTIMANA

Poche le novità attese venerdì, ancora con una certa nuvolosità più estesa al Nord e lungo i versanti tirrenici. Sembra confermata la possibilità di qualche ulteriore debole pioggia intermittente tra Piemonte e Liguria, ma localmente anche in forma più isolata sul Friuli e sulle alte pianure del Veneto. Sul resto d’Italia tempo più soleggiato, a parte nubi all’estremo Sud.

Nel corso del weekend l’Italia potrebbe risentire di una fase meteo stabile più importante, dettata da una più imponente rimonta anticiclonica che andrà ad occupare tutta l’Europa Centro-Meridionale. Il tempo non sarà sempre ovunque soleggiato, in quanto non mancheranno locali nubi soprattutto marittime, specie tra Liguria e Toscana, con minore probabilità di fenomeni associati.

TEMPERATURE IN AUMENTO, SCOPPIERA’ IL TEPORE

La colonnina di mercurio salirà ancora, specie nei valori minimi. Il rialzo termico si consoliderà ulteriormente dal weekend per un’affermazione più convincente dell’anticiclone, coadiuvato da aria calda in quota. Il tepore sarà più avvertito nelle ore centrali diurne, con valori diffusamente sopra media e caldo più anomalo in montagna.

Saranno protagoniste le forti inversioni termiche, fenomeno tipico dell’anticiclone, con clima più freddo la notte in pianura e sulle valli piuttosto che sulle alture. Il clou di questa parentesi di tepore da piena primavera si dovrebbe però avere nella prima parte della prossima settimana. Il caldo maggiormente anomalo si registrerà però sul cuore dell’Europa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I giorni più soleggiati e caldi saranno quelli della prima metà della prossima settimana, dopodiché non è escluso un cedimento anticiclonico con ritorno delle perturbazioni o di freddo da nord. Al momento si tratta però solo di ipotesi e non s’intravede ancora il momento in cui l’anticiclone mollerà la presa.

