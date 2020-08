METEO SINO AL 3 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Sta iniziando il lento decadimento dell’anticiclone sul Nord Italia, ad opera di una saccatura nord-atlantica che tende a sprofondare alle nostre latitudini, con annessa aria molto più fresca, tra Penisola Iberica e Mediterraneo Occidentale. Quest’affondo della saccatura ad ovest dell’Italia determina il graduale richiamo di correnti molto umide ed instabili da sud-ovest.

Il flusso sud-occidentale, nell’impatto sul Nord Italia, determinerà fasi di maltempo a più riprese, ancor pima dell’arrivo del fronte perturbato vero e proprio. Sul resto d’Italia si acuisce invece il richiamo di correnti calde africane di origine prefrontale, che insisteranno per tutto il weekend portando ad una temporanea recrudescenza termica soprattutto all’estremo Sud.

Contrasti termici esplosivi sono all’origine dei primi forti temporali sulle regioni settentrionali. Siamo così all’inizio di un’ondata di maltempo che si preannuncia decisamente severa soprattutto per alcune aree del Nord Italia. Il guasto meteo sarà così intenso e anche prolungato, con annesso un pesante crollo delle temperature che sancirà un’autentica rottura dell’estate.

METEO TURBOLENTO, CON MALTEMPO E TEMPORALI VERSO IL CENTRO-SUD

Nel corso del fine settimana entrerà nel vivo il guasto meteo, collegato alla possente offensiva perturbata legata allo sprofondamento di una saccatura nord-atlantica fin sul bacino del Mediterraneo. Il Nord Italia sarà coinvolto dal maltempo, mentre il resto d’Italia sarà risparmiato a parte il coinvolgimento parziale delle regioni centrali da domenica.

Il caldo africano retrocederà molto lentamente, tanto che sul Sud Italia rinfrescherà non prima di lunedì. Ad inizio settimana il sistema frontale evolverà verso levante coinvolgendo più direttamente il Centro e in parte anche il Sud, ma il tempo rimarrà a tratti instabile pure al Nord in un contesto climatico decisamente più fresco.

Un nuovo affondo ciclonico rinvigorirà di nuovo l’instabilità su tutta Italia verso metà settimana, con temperature sotto media. Possiamo parlare di vera e propria rottura dell’estate in merito alla fase di maltempo in arrivo e il bel tempo tornerà con molta difficoltà. Bisognerà attendere la fine della settimana per rivedere l’anticiclone sull’Italia.

METEO SABATO 29 AGOSTO, FORTE MALTEMPO AL NORD ITALIA

Piogge e forti temporali, anche a carattere diffuso, colpiranno il Nord Italia compresa la Liguria. Le precipitazioni saranno in azione già dal mattino, ma la fase più acuta del maltempo è attesa tra il pomeriggio e la sera almeno sulle aree padane con fenomeni enfatizzati ulteriormente dalla convezione diurna. Resterà ancora all’asciutto l’Emilia Romagna, con rovesci verso fine giornata.

Peggiora anche in Toscana, con qualche rovescio entro sera. Precipitazioni anche forti, a carattere temporalesco, saranno possibili sull’Alta Toscana. Le nubi medio-alte aumenteranno anche sul Centro Italia e sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati. Il sole dominerà sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

AUTUNNO AL NORD E MALTEMPO VERSO IL CENTRO ITALIA

Nella giornata di domenica la perturbazione si sposterà lentamente verso levante, coinvolgendo ancora più direttamente gran parte del Nord. Le precipitazioni irromperanno anche sul Centro Italia, specie Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio. Il calo termico favorirà l’arrivo della neve sulle Alpi mediamente intorno 2000-2300m sulle Alpi centro-occidentali.

In giornata i fenomeni si attenueranno al Nord-Ovest con locali aperture, mentre persisteranno sul Triveneto. Ancora in attesa il Sud, ma con tendenza a maltempo dalla sera sulla Sardegna. Nella giornata di lunedì il maltempo intenso si trasferirà dalla Sardegna verso il Centro Italia e la Campania, poi in modo più attenuato il resto del Sud. Spiccata variabilità dominerà sul Settentrione.

RINFRESCA AL NORD, CALDO IN FASE ACUTA AL SUD ITALIA

Il clima diverrà autunnale sulle regioni settentrionali, vista la prevista fase di intenso maltempo. Tra sabato e domenica caldo ed afa si accentueranno ulteriormente soprattutto tra estremo Sud e Sicilia, con picchi locali prossimi ai 40 gradi. Ad inizio settimana il refrigerio tenderà ad estendersi alla Sardegna e a tutto il Centro Italia, ma rapidamente dilagherà anche al Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuovi impulsi perturbati potrebbero seguire fino a metà della prossima settimana, sancendo ancor più la crisi o la fine dell’estate, quella vera, almeno al Centro-Nord dell’Italia. Il tempo resterà compromesso per più giorni e solo verso il weekend potrebbe tornare il bel tempo quasi ovunque, per una rimonta da ovest dell’alta pressione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

