METEO SINO AL 14 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione d’origine atlantica è in transito sull’Italia, con maltempo più attivo sui versanti tirrenici. Questo impulso perturbato trasporta aria più fresca che va a spodestare quella più calda africana, responsabile quest’ultima del caldo record dei giorni scorsi. A seguito dell’abbassamento delle temperature, torna anche la neve a quote medie sulle Alpi e su parte dell’Appennino.

Le temperature restano ancora alte al Sud

e sul medio versante adriatico, in attesa del sopraggiungere delle correnti più fresche e instabili. Il gelo intanto imperversa sull’Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali. L’aria proveniente dalla Russia tende a scorrere con senso retrogrado verso l’ovest Europa, in direzione del Regno Unito e della Francia Settentrionale.

Sull’Italia non è atteso l’arrivo d’aria particolarmente fredda, ma il calo termico sarà importante per via dell’aria molto calda preesistente. Le condizioni meteo si confermeranno instabili anche nella giornata di lunedì, per l’attardarsi di questa perturbazione seguita da successivi fronti. Le regioni del Nord Italia e quelle tirreniche saranno le più coinvolte dal transito delle varie perturbazioni.

ULTERIORE MALTEMPO A TRATTI CON PIOGGIA E NEVE A QUOTE PIU’ BASSE

Il vortice ciclonico sul vicino Atlantico continuerà a inviare verso l’Italia nuove perturbazioni cariche di pioggia e di neve. Tutta la Penisola sarà coinvolta da una fase di maltempo più accentuata, tra martedì e mercoledì, con fenomeni in estensione dalle regioni settentrionali a quelle centro-meridionali, segnatamente del versante tirrenico.

Tornerà anche l’occasione per nevicate a quote basse sulle Alpi, ma con fiocchi anche sull’Appennino a quote medie. La dinamicità meteo tipica del periodo andrà avanti, con flusso atlantico protagonista alle nostre latitudini, a fronte del freddo intenso che metterà invece radici sull’Europa Centro-Settentrionale.

Il meteo si manterrà turbolento anche nella seconda parte della settimana, con altri impulsi perturbati accompagnati da aria fresca atlantica. Le temperature saranno nella norma stagionale e solo sulle coste adriatiche il clima sarà un po’ più mite per venti di caduta dall’Appennino. C’è però la possibilità che il freddo possa trovare spazio per arrivare sull’Italia verso il weekend.

METEO LUNEDI’ 8 FEBBRAIO, CONDIZIONI DI SPICCATA VARIABILITA’

Gli effetti della perturbazione domenicale saranno ancora evidenti, con instabilità alimentata da correnti fresche. Avremo piogge e rovesci soprattutto sul Nord-Est, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori. Spruzzate di neve si avranno sui rilievi montuosi, ma localmente anche in collina sulle Alpi Orientali.

Un nuovo fronte irromperà dalla sera verso la Sardegna, con piogge e rovesci che si estenderanno rapidamente verso est portando una recrudescenza dell’instabilità sui versanti tirrenici. I fenomeni potranno essere di forte intensità sull’ovest della Sardegna. Precipitazioni si spingeranno anche verso la Liguria di Levante e l’Emilia.

FASE DI CATTIVO TEMPO

L’Italia sarà interessata dal passaggio del nuovo fronte nel corso di martedì, con precipitazioni più diffuse al Nord-Est e sulle aree tirreniche del Centro-Sud, dove saranno maggiormente possibili dei temporali. Le nevicate, non troppo abbondanti, potranno cadere a quote più basse sulle Alpi, a livelli di bassa montagna lungo la dorsale appenninica.

Mercoledì farà irruzione una perturbazione più organizzata, associata ad un profondo vortice ciclonico, che interesserà più direttamente le regioni del Nord e quelle centro-settentrionali tirreniche, con fenomeni diffusi e nevicate sui rilievi. Dopo il transito di quest’ultima perturbazione, da ovest farà capolino l’anticiclone a garantire un piccolo break.

TEMPERATURE IN CALO

Il caldo verrà scalzato via dall’intromissione delle correnti più fresche, legate alla perturbazione attesa in transito tra domenica e lunedì. Il calo termico sarà notevolissimo, anche se non è attesa giungere aria troppo fredda. La colonnina di mercurio tornerà a riallinearsi alle medie del periodo, in attesa di un possibile raffreddamento sul finire della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non sarà duratura la tregua anticiclonica attesa nella seconda parte della settimana. Novità importanti sono attese nel prossimo weekend, quando non è escluso l’ingresso di correnti più rigide dai Balcani. Aria russa punterebbe l’Italia, con meteo in peggioramento e soprattutto temperature in decisa picchiata.

