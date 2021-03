METEO SINO AL 23 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è sotto tiro di correnti fredde artiche che hanno riportato condizioni meteo invernali, con anche nevicate fino a quote basse per il periodo. Il flusso freddo è veicolato lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico, che ha puntato verso nord in direzione dell’Islanda. I ritorni d’inverno a marzo non sono certo una rarità, anche nella seconda parte del mese.

Advertisements

Ora il flusso artico

Advertisements

assumerà una traiettoria più occidentale, espandendosi in direzione della Penisola Iberica e favorendo la genesi di una zona di bassa pressione tra i mari italiani ed il Mediterraneo Occidentale. L’area depressionaria si sposterà verso est, approfondendosi ulteriormente in direzione dell’Italia, dove interagirà con masse d’aria più miti afromediterranee.

Un nucleo d’aria più gelida, in discesa dall’Artico Russo, avrà come bersaglio parte dell’Europa Centro-Settentrionale, con clima davvero rigido. Parte di quest’aria fredda sprofonderà sul Mediterraneo, andando ad alimentare il vortice ciclonico destinato a portare maltempo sull’Italia negli ultimi giorni della settimana.

MALTEMPO INVERNALE, CON NEVICATE A BASSA QUOTA

Stiamo andando incontro ad una fase meteo di deciso maltempo, con il minimo depressionario che si scaverà entro venerdì tra le Baleari, la Corsica e la Sardegna, dove inizierà ad approfondirsi. Il fronte associato porterà maltempo più accentuato tra il Centro Italia e la Sardegna, interessando anche parte del Sud e le regioni di Nord-Ovest.

Questo ciclone mediterraneo, alimentato da contributi d’aria più fredda richiamati dall’Europa Nord-Orientale, potrebbe originare maltempo invernale e neve fino a quote basse, specie su parte del Centro-Nord. Il mix tra l’aria fredda artica e correnti più miti mediterranee determineranno una recrudescenza dei contrasti termici, con condizioni meteo più instabili, se non perturbate.

La situazione di maltempo proseguirà per tutto il weekend, con pioggia in pianura e neve in collina e montagna. Durante le precipitazioni più intense, la neve potrebbe sconfinare ancora fino a quote molto basse. Le temperature si manterranno basse al Nord, mentre un richiamo di venti più miti meridionali determinerebbe un aumento termico al Sud

La parentesi invernale tenderà gradualmente ad affievolirsi nei primi giorni della settimana, ma ci sarà il rischio ancora di gelate fino a bassa quota, localmente in pianura al Nord. Questo rappresenta un pericolo per le fioriture avvenute in largo anticipo quest’anno, a causa del caldo anomalo che aveva imperversato nell’ultima parte di febbraio.

METEO GIOVEDI’ 18 MARZO, INSTABILITA’ CON TEMPORALI E NEVE

Il flusso di masse d’aria più fredde dal Nord Europa determinerà l’incremento di condizioni atmosferiche propense all’instabilità. A risentirne saranno le regioni adriatiche, il Sud e le due Isole Maggiori, con rovesci a macchia di leopardo che assumeranno carattere nevoso sui rilievi, localmente a tratti fino a quote collinari. I fenomeni saranno più frequenti nelle ore pomeridiane.

Le condizioni meteo saranno inizialmente più soleggiate al Nord, a parte qualche precipitazione in risalita tra l’Emilia Orientale e la Romagna con nevicate sull’entroterra collinare e montuoso. Tra pomeriggio e sera sporadici rovesci potranno aversi anche tra le pianure del Nord-Est e la Lombardia nord-orientale, con spruzzate di neve a bassa quota sui rilievi.

VERSO GUASTO METEO PER VORTICE DI MALTEMPO

Le condizioni meteo andranno ulteriormente deteriorandosi da venerdì, quando si scaverà una depressione mediterranea alimentata dall’aria fredda. Un fronte più organizzato raggiungerà l’Italia, con coinvolgimento delle regioni centrali e della Sardegna con nevicate fino a quote collinari. Precipitazioni raggiungeranno poi anche la Campania, la Lucania e parte della Puglia.

La perturbazione coinvolgerà in parte il Settentrione, specie Emilia e Nord-Ovest dove non sono escluse nevicate a quote molto basse. Nella giornata di sabato il maltempo stringerà in una morsa il Centro-Sud, con anche nevicate a quote localmente collinari sull’Appennino Centrale. Andrà meglio al Nord, a parte qualche nevicata sul settore romagnolo e sull’ovest del Piemonte.

FREDDO IN ULTERIORE ACCENTUAZIONE

Le gelate tardive sono una caratteristica dell’inizio della Primavera che anche quest’anno non fa eccezione. Più in generale, le temperature permarranno perlopiù sotto media ancora per diversi giorni. Nel fine settimana l’Italia sarà contesa fra il flusso freddo artico e un richiamo d’aria più mite afromediterranea, con probabile rialzo termico limitato Sud Italia

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il tempo si manterrà ancora instabile e spiccatamente nei primi giorni della prossima settimana, con il graduale spostamento del vortice mediterraneo verso l’Egeo. A seguire, l’anticiclone proverà timidamente a spingere verso il Mediterraneo Centrale, ma con nuove infiltrazioni instabili nord-atlantiche in agguato.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram