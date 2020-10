POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Si prospetta, per il periodo a cavallo tra fine mese e i primi di novembre, uno scenario meteo climatico a dir poco interessante. I modelli matematici di previsione continuano a dirci che la fiammata dell’Anticiclone africano, quindi l’ottobrata della prossima settimana, durerà 3-4 giorni. In qualche regione potrebbe durare leggermente di più, ma carte alla mano le perturbazioni atlantiche potrebbero ripresentarsi piuttosto rapidamente.

Le depressioni atlantiche saranno le assolute protagoniste dei prossimi 10 giorni, dal loro posizionamento dipenderanno le sorti meteorologiche anche delle nostre regioni. Pare, il condizionale come sempre è d’obbligo, che possano vincere rapidamente la resistenza del promontorio anticiclonico e così facendo andrebbero a ripresentarci perturbazioni – o veri e propri vortici ciclonici secondari – foriere di nuove piogge.

Proiettandoci oltre, la circolazione emisferica è orientata verso una maggiore instabilità del getto d’alta quota. Significa che gli scambi meridiani, visto il caldo in risalita sul Polo Nord, potrebbero portare nuove irruzione artiche a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ora però dobbiamo soffermarci per un attimo sull’ottobrata. La rimonta dell’Alta Pressione africana entrerà nel vivo durante la fase centrale della settimana, momento in cui le temperature dovrebbero far registrare il rialzo più vigoroso e generalizzato.

Passeremo dalle pesanti anomalie termiche negative – ha fatto molto freddo, non c’è altro da aggiungere – ad anomalie di segno opposto. Uno sbalzo davvero repentino, che ci ricorderà come l’autunno sia effettivamente una stagione assolutamente transitoria e in quanto tale propizia a sbalzi termici incredibili.

Il caldo, ovviamente non paragonabile a quello di un mese fa e ancor meno a quello di agosto, si farà sentire maggiormente nelle regioni del Sud e nelle due Isole Maggiori ma come detto dovrebbe avere i giorni contati. Non si dovrebbe andare oltre 3-4 giorni, difatti un po’ tutti i modelli matematici di previsione ipotizzano il ritorno rapido del maltempo.

ATTENZIONE A GOCCE FREDDE E POI AL FREDDO

Come detto in apertura, dovremo tenere d’occhio le depressioni nord atlantiche perché sarà loro a guidare le danze. Il promontorio anticiclonico potrebbe entrare rapidamente in sofferenza, lasciando filtrare nuove perturbazioni già sul finire della prossima settimana ma soprattutto durante la successiva.

Perturbazioni o vere e proprie gocce fredde secondarie, che visti i contrasti termici in divenire potrebbero dar luogo a fenomeni di una certa violenza. Ma lasciamo che passi ancora qualche giorno, a quel punto saremo in grado di darvi qualche indicazione in più.

Successivamente, quando saremo a cavallo tra fine mese e i primi di novembre, potrebbe realmente ripresentarsi il freddo. Freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, freddo che ci catapulterebbe nuovamente in un Inverno quanto mai anticipato e vi sarebbe la possibilità di nevicate a quote localmente basse. Visto l’avanzare della stagione, non escludiamo – ovviamente se tutto venisse confermato – che possa nevicare anche a quote collinari.

IN CONCLUSIONE

Ricordiamoci che stiamo parlando di ipotesi evolutive, non di previsioni meteo. Ma siamo abbastanza certi che andremo incontro a un periodo estremamente dinamico, un periodo durante il quale non mancherà occasione per nuovi intensi peggioramenti e per altre incursioni d’aria fredda.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

