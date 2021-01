METEO SINO AL 27 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la breve parentesi anticiclonica, il tempo si è deteriorato su molte regioni per l’arrivo di una prima perturbazione sospinta da correnti dai quadranti sud/occidentali. Questo cambio di circolazione deriva dall’approfondimento di una depressione a ridosso del Regno Unito, con il flusso oceanico che investe pienamente l’Italia.

La circolazione depressionaria va ad abbracciare l’Italia, con una serie di perturbazioni che ci accompagneranno, a

fasi alterne, sino alla fine della settimana. Il clima si è mitigato, pur persistendo sacche d’aria fredda sul Nord Italia. Una fase di disgelo interessa anche gran parte d’Europa, con il gelo ricacciato verso est sulla Russia.

Una raffica di perturbazioni, accompagnate da un intenso flusso di correnti di provenienza atlantica, investiranno l’Italia portando via via maltempo più evidente negli ultimi giorni della settimana. Una depressione secondaria si scaverà sull’Italia proprio nel corso del weekend, con rovesci, temporali, nevicate e venti a tratti forti.

METEO TURBOLENTO, UN PO’ DI FREDDO LA PROSSIMA SETTIMANA

Il maltempo raggiungerà il suo acme nella fase conclusiva della settimana. Le precipitazioni saranno più intense sulle area tirrenica, mentre la neve riguarderà in genere solo i rilievi alpini e appenninici, ma cadrà localmente ancora a bassa quota al Nord, dove peraltro dovrebbe fare intrusione aria di nuovo più fredda in quota.

L’evoluzione meteo si preannuncia complessa anche a seguire, nel segno del tempo vivacemente instabile. Nuovi impulsi atlantici o nord-atlantici transiteranno, con ogni probabilità, anche nei primi giorni della prossima settimana, accompagnati da venti molto sostenuti dai quadranti nord/occidentali.

Tra martedì e mercoledì farà ingresso aria più fredda d’origine artica dai quadranti settentrionali, con temperature che torneranno a calare ed instabilità su parte del Centro-Sud associata a locali nevicate in Appennino fino a quote anche collinari. Successivamente potrebbe intervenire l’anticiclone da ovest, ma è una tendenza tutta ancora da confermare.

METEO VENERDI’ 22 GENNAIO, MALTEMPO IN INTENSIFICAZIONE

Le piogge si concentreranno inizialmente tra Liguria di Levante, versanti tirrenici e Sardegna occidentale, mentre ci sarà una temporanea tregua al Nord. In giornata un nuovo impulso perturbato riporterà precipitazioni diffuse al Nord, con neve copiosa sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri. I fenomeni più consistenti cadranno sulle pianure a nord del Po, mentre saranno sporadici in Emilia.

Le precipitazioni si intensificheranno tra pomeriggio e sera anche sui settori del medio-alto versante tirrenico ed in Sardegna con possibilità di temporali. Qualche pioggia raggiungerà anche Marche ed Abruzzo, mentre il tempo resterà asciutto al Sud a parte la Campania che sarà interessata da precipitazioni. Lungo l’Appennino Centro-Settentrionale nevicherà in genere oltre i 1500 metri.

METEO WEEKEND COMPROMESSO, PIU’ MALTEMPO AL CENTRO-SUD

Le condizioni di maltempo si trasferiranno sabato tra il Nord-Est ed il Centro-Sud con piogge e rovesci localmente anche di forte intensità, in particolare sul versante meridionale tirrenico dove saranno possibili episodi temporaleschi. In giornata subentreranno ovunque condizioni di spiccata variabilità, con spazio per maggiori schiarite.

L’ennesima perturbazione interverrà domenica con transito di piogge e rovesci tra Centro-Sud ed Isole, più diffusi e consistenti sul versante tirrenico. La neve cadrà sui rilievi appenninici a quote relativamente alte, ma in calo nel corso della giornata. Il tempo sarà più asciutto al Nord a parte qualche precipitazione passeggera nelle prime ore del giorno, nevosa oltre i 500/700 metri.

STOP AL FREDDO, MA TORNERA’ IN AVVIO DI SETTIMANA

Pur tra sbalzi termici, il clima resterà abbastanza mite sino al weekend. A partire da domenica si affaccerà aria nuovamente più fredda sul Nord Italia, ma solo nei primi giorni di settimana avremo un afflusso di correnti d’origine artica anche verso il Centro-Sud, con un raffreddamento tutto sommato moderato.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la fase più fredda e ancora instabile d’inizio settimana, non è escluso che da ovest possa affacciarsi l’anticiclone con tempo più stabile e temperature in crescita negli ultimi giorni di gennaio. L’Italia sarà però ancora sfiorata da perturbazioni fredde dirette sul comparto centro-orientale dell’Europa.

