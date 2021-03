METEO SINO AL 30 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Sta terminando la fase rigida sull’Italia, complice la progressiva espansione di un campo anticiclonico dall’Europa Occidentale verso il Mediterraneo e l’Italia. Nella seconda parte della settimana l’anticiclone metterà radici sull’Italia, con tempo che tornerà più stabile anche al Sud. Inizierà così una fase soleggiata e mite.

La struttura anticiclonica si distenderà sul Mediterraneo e avrà il merito di smorzare sempre più l’afflusso di

TEMPORANEI DISTURBI ALL’ANTICICLONE

correnti fredde dal Nord Europa. Ci saranno refoli residui d’aria fredda al Sud, ultimo settore a beneficiare dalla rimonta anticiclonica. Nel contempo, infiltrazioni umide da occidente porteranno qualche piccolo disturbo a ridosso del fine settimana.

La stabilità anticiclonica verrà insidiata da una profonda depressione nord-atlantica, che piloterà perturbazioni verso l’Europa Centrale. La coda di una di queste perturbazioni lambirà il Nord Italia, dove avremo tempo più variabile a ridosso del weekend. Non mancherà qualche occasionale piovasco anche su alcune parti dei settori tirrenici.

Il contesto termico risulterà sempre più primaverile, con ulteriore attenuazione del freddo. Negli ultimi giorni di marzo la struttura anticiclonica ritroverà linfa vitale, rinforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Il bel tempo si accompagnerà così ad un rialzo termico con clima decisamente primaverile.

METEO GIOVEDI’ 25 MARZO, ARRIVANO NUBI SU PARTE DEL NORD

Una residua variabilità indugerà all’estremo Sud senza escludere isolati deboli fenomeni mattutini tra Puglia, Lucania ed Alta Calabria. Prime infiltrazioni d’aria umida da sud-ovest porteranno nuvolaglia sul Nord Italia, più compatta sulle Alpi, in Liguria e sull’Alto Tirreno, con qualche goccia di pioggia sul genovese. Nel resto d’Italia prevarrà il tempo soleggiato.

PIU’ NUBI AL CENTRO-NORD, LOCALI PIOVASCHI

Verso il weekend la coda di una perturbazione atlantica potrebbe riuscire a transitare sul Nord Italia portando qualche precipitazione sparsa, non particolarmente organizzata. Già da venerdì avremo un aumento progressivo della nuvolosità al Nord e medio-alto versante tirrenico, con prime piogge più organizzate in Liguria e localmente sull’Alto Piemonte.

Sabato transiterà il fronte vero e proprio, con piogge di passaggio e nevicate in montagna sull’Arco Alpino. Locali fenomeni si potranno avere anche sul medio-alto versante tirrenico. Sulle restanti aree del Centro-Sud l’anticiclone si consoliderà ulteriormente e pertanto il bel tempo sarà prevalente, pur con passaggio di stratificazioni medio-alte.

TEMPERATURE IN RISALITA, CON CLIMA GRADUALMENTE PRIMAVERILE

Un addolcimento termico è atteso nella seconda parte della settimana, per l’aria più mite in arrivo in seno alla rimonta anticiclonica. Il clima si farà pienamente primaverile nelle ore diurne, ma dal weekend ci sarà un aumento termico anche nei valori minimi. La primavera dovrebbe poi esplodere in modo più incisivo nella prima parte della settimana di Pasqua, stante il dominio dell’anticiclone.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In Italia avremo meteo stabile e pienamente primaverile negli ultimi giorni di marzo, mentre la situazione potrebbe cambiare ad inizio aprile, a ridosso del weekend di Pasqua. L’anticiclone potrebbe andare incontro ad un progressivo decadimento per l’affondo di una saccatura nord-atlantica verso l’Europa Occidentale, in espansione fin verso l’Italia.

