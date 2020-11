METEO SINO AL 21 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione, associata ad una depressione posizionata nei pressi del Regno Unito, avanza a grandi passi verso l’Italia. Lo strapotere dell’anticiclone si sta avviando a concludersi, anche se non sarà un cedimento definitivo. Il campo di alta pressione arretrerà temporaneamente verso ovest, consentendo al fronte freddo di sfilare lungo la Penisola.

La perturbazione, seguito da aria un po’ più fredda, sfonderà sull’Italia nelle

prime ore di lunedì, con precipitazioni occasionalmente anche temporalesche in spostamento dal Nord-Est verso parte del Centro-Sud. Non sarà una perturbazione così intensa, ma riuscirà a creare un relativa area depressionaria che si localizzerà verso il Sud Italia.

Il peggioramento sarà rapido, veicolato da correnti in quota dai quadranti settentrionali con associato un calo delle temperature. Successivamente già da martedì l’anticiclone andrà ancora a distendersi verso l’Italia subito dopo inizio settimana, a riportare meteo stabile a partire dal Centro-Nord e poi sul resto della Penisola. Torneranno anche le nebbie, soprattutto in Val Padana

GUASTO METEO PIU’ INCISIVO DAL 20 NOVEMBRE

Dopo il peggioramento meteo dei primi giorni della settimana, l’anticiclone subtropicale tornerà prepotentemente alla ribalta non solo sull’Italia, ma anche sull’Europa Centro-Meridionale. Residui disturbi d’instabilità potranno agire all’estremo Sud. La rimonta anticiclonica riporterà aria molto mite che farà risalire le temperature anche sull’Italia, soprattutto sulle aree montuose e sulle Alpi.

Non sembra questa nuova fase anticiclonica possa durare a lungo. Subito dopo metà settimana nuovi flussi perturbati dovrebbero sopraggiungere dal Nord Europa e abbassarsi di latitudine, con coinvolgimento anche dell’Italia. L’alta pressione sarebbe costretta di nuovo a cedere e a defilarsi verso ovest sul Vicino Atlantico.

Nel weekend del 21-22 novembre è atteso un affondo freddo che potrebbe sviluppare un vortice responsabile di maltempo tardo autunnale con pioggia e neve. Non è ancora delineata la traiettoria di questa saccatura, che se dovesse scivolare troppo ad est avrebbe modo d’interessare più direttamente il Sud e le regioni centrali adriatiche, saltando invece il Nord e la fascia tirrenica.

METEO LUNEDI’ 16 NOVEMBRE, PERTURBAZIONE IN TRANSITO SULL’ITALIA

Il ramo attivo del fronte entrerà in scena fin dalle prime ore di lunedì, con piogge e rovesci tra Triveneto ed Emilia Romagna, in propagazione poi verso le regioni centrali tirreniche e le Marche, dove potranno occasionalmente assumere carattere temporalesco. Ampie schiarite si affermeranno fin da subito al Nord-Ovest, a parte residui fenomeni sul Levante Ligure e sull’est della Lombardia.

Spruzzate di neve si avranno sulle Alpi Orientali, a partire dai 1300-1400 metri. Le regioni meridionali saranno ancora in attesa della perturbazione, ma con piogge in arrivo dal pomeriggio ed in rapida espansione dalla Campania verso il resto del Sud, con fenomeni serali più intensi tra la Calabria ed il nord della Sicilia.

MIGLIORAMENTO, MA INSTABILITA’ SI ATTARDERA’ AL SUD

Martedì mattina il bel tempo riconquisterà il Centro-Nord e la Sardegna, a parte qualche strascico d’instabilità sulle regioni centrali adriatiche. Locali nebbie saranno presenti in Val Padana. L’instabilità si concentrerà al Sud, con precipitazioni più significative tra il Salento, la Calabria ionica e la Sicilia orientale. Solo dalla sera è previsto un graduale miglioramento.

La rimonta dell’anticiclone si farà sempre più strada mercoledì, quando si affermerà su gran parte della Penisola con condizioni di meteo prevalentemente stabile. La nebbia si formerà nelle ore più fredde sulle valli del Centro-Nord e sarà più fitta ed estesa in Val Padana. Residua instabilità persisterà al Sud, con ulteriori acquazzoni sull’area ionica.

CALO TEMPERATURE E VENTILAZIONE PIU’ VIVACE

Le temperature caleranno di alcuni gradi prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud, con una ventilazione vivace settentrionale che porterà aria più secca e scaccerà via le nebbie. Il calo termico risulterà più marcato sulle regioni meridionali, dove l’instabilità si attarderà più a lungo a causa del persistente flusso di correnti da nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il deciso miglioramento di metà settimana sarà solo una parentesi, ma poi dovrebbero seguire nuove ingerenze perturbate dal Nord Atlantico. Il tempo potrebbe assumere sembianze più tipicamente tardo autunnali con vento e sbalzi di temperatura. Tornerà anche la neve sulle Alpi e lungo l’Appennino fino a quote medie, uno scenario tipico per fine novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

