METEO SINO AL 7 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il robusto e caldo anticiclone, protagonista del meteo degli ultimi giorni, sta concedendo una piccola pausa. Il cuore dell’anticiclone si è portato verso il Regno Unito, mentre l’Italia risente di modeste infiltrazioni instabili, con il transito di qualche annuvolamento e soprattutto un calo delle temperature anche di 6-8 gradi.

L’aria più fresca affluisce al seguito di un fronte freddo diretto sui Balcani e

sull’Europa sud-orientale. Di conseguenza il caldo anomalo subisce uno stop con temperature che si riportano su valori più tipici per il periodo. Non c’è però alcun arrivo del freddo, ma la vera anomalia è stata il grande caldo dei giorni passati, con numerosi record per febbraio.

Ad inizio settimana l’anticiclone sembra intenzionato a riconquistare il poco spazio che aveva ceduto. Il dominio anticiclonico si farà di nuovo più solido su gran parte dell’Europa centro-meridionale e mediterranea. Qualche residuo disturbo, legato a infiltrazioni d’aria fresca, lambirà il Basso Adriatico, ma senza fenomeni da rilevare.

MARZO PARTIRA’ CON ANTICICLONE, POI CAMBIAMENTI ANCHE IMPORTANTI

I primi giorni di marzo vedranno di nuovo l’anticiclone in grande spolvero, con temperature di nuovo molto miti e in lieve risalita, anche se non così elevate come quelle dei giorni scorsi. L’anticiclone potrebbe poi mostrare segnali di cedimento più seri a partire da metà settimana, con i massimi di pressione che andrebbero a trasferire sul Nord Atlantico, fin verso l’Islanda.

Rigide correnti artiche, legate al lobo siberiano del Vortice Polare, si incanalerebbero così sul bordo orientale dell’anticiclone, scendendo verso l’Europa Centrale. La traiettoria di questa possibile irruzione fredda è prevista più occidentale e quindi vi è una certa probabilità che l’obiettivo finale possa essere anche il Mediterraneo Centrale e non solo la Penisola Balcanica.

I primi segnali di cambiamento si dovrebbero configurare da giovedì, dapprima con un cedimento anticiclonico che porterà ad un aumento dell’instabilità. Poi a seguire le temperature crollerebbero in modo sensibile al Centro-Nord, in vista di un fine settimana invernale con possibile neve persino a quote basse.

Chiaramente sarà da valutare l’impatto che quest’aria fredda avrà sul Mediterraneo, con contrasti che potrebbero generare complicanze cicloniche. Ci potrà essere quindi occasione per un ritorno del maltempo in molte regioni, non solo del freddo. Questo ritorno a condizioni invernali preoccupa dopo l’eccesso di caldo che ha portato ad un anticipato risveglio vegetativo.

METEO LUNEDI’ PRIMO MARZO, ANTICICLONE RIPRENDERA’ VIGORE

L’alta pressione, ancora ben salda sul Centro Europa, tornerà ad espandersi in direzione del Mediterraneo. Tornerà a prevalere il sole su quasi tutte le regioni, pur con l’eccezione di una residua variabilità tra il basso Adriatico, la Calabria Meridionale e la Sicilia, zone che risentiranno di infiltrazioni fresche settentrionali. Non sono però attese precipitazioni.

PARENTESI STABILE, PRIMA DI UN GRADUALE PEGGIORAMENTO

Dominerà meteo ancor più stabile e soleggiato tra martedì e mercoledì, grazie all’ulteriore consolidamento dell’anticiclone. Qualche annuvolamento stratiforme si farà strada sulle Isole Maggiori a causa di correnti umide da est-sud/est. Torneranno le nebbie nelle ore più fredde e anche le nubi basse marittime, soprattutto sui bacini di ponente.

Lo scenario inizierà a volgere verso un parziale guasto da giovedì, a causa dell’indebolimento dell’anticiclone. I primi segnali di cambiamento riguarderebbero in particolare le Isole maggiori con nubi e piogge legata all’azione di una modesta area ciclonica afromediterranea. Nel contempo, una perturbazione, legata alla discesa d’aria più fredda, si approssimerà all’Arco Alpino.

TEMPERATURE IN MOMENTANEA RISALITA

Un nuovo rialzo delle temperature è atteso nei primi giorni della settimana, con il consolidamento dell’anticiclone associato ad aria tiepida in quota. L’aumento termico sarà favorito dal maggiore soleggiamento. Nella seconda parte della settimana le temperature inizieranno a calare e lo faranno in modo anche sensibile a partire dal Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un nuovo blocco d’aria fredda sprofonderà dalle latitudini scandinave verso il Centro Europa, arrivando probabilmente a coinvolgere parte dell’Italia nel corso del fine settimana. L’ingresso del freddo potrebbe avvenire anche in modo piuttosto repentino e sarà decisamente sensibile, visto che in precedenza continuerà il clima particolarmente mite per il periodo.

