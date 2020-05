POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 15 MAGGIO

La settimana si apre così com’era terminata la precedente, ovvero con i modelli matematici di previsione che continuano a mostrarci scenari meteo climatici particolarmente movimentati.

Due gli elementi che, nella seconda decade di maggio, dovremo tenere in debita considerazione: il caldo africano, che sarà vicinissimo alle nostre regioni, e l’aria fresca proveniente o dal nord Atlantico o addirittura dal Circolo Polare Artico. E’ evidente che stiamo parlando di masse d’aria dalle caratteristiche diametralmente opposte, ragion per cui laddove dovessero entrare in contatto potrebbero scatenare contrasti termici pericolosissimi.

Meteo sino al 9 Maggio: parte FASE 2 con il CALDO poi PIOGGIA

A quanto pare le nostre regioni potrebbero rappresentare il terreno di scontro, con eventuali ondate di maltempo – o d’instabilità – che porterebbero evidentemente precipitazioni localmente violente.

L'epocale SVOLTA di giugno, ecco l'ESTATE

IL METEO A BREVE TERMINE

Ci apprestiamo ad affrontare una settimana all’insegna del bel tempo, all’insegna dell’Alta Pressione e all’insegna del caldo.

Meteo Italia al 14 Maggio CALDO africano spazzato via da burrasche

Come saprete sta arrivando l’Anticiclone africano e come detto i giorni scorsi il fulcro principale dovrebbe rimanere collocato sulla Penisola Iberica. Ciò farà sì che gli effetti maggiori, sia in termini di stabilità atmosferica sia in termini di temperature in rialzo, si faranno sentire maggiormente tra le due Isole Maggiori e sul Nord Italia.

Pian piano la struttura dovrebbe traslare verso est e così facendo dovrebbe riuscire a coinvolgere un po’ tutte le nostre regioni, segnatamente nella seconda metà settimanale. Ma va detto che portandosi verso levante perderà un po’ del proprio potenziale subtropicale, tuttavia avremo egualmente a che fare con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Confermiamo quanto scritto ampiamente nei precedenti approfondimenti, ovvero che in alcune località si potrebbero registrare punte massime superiori a 30°C.

Da segnalare qualche temporanea insidia temporalesca a metà settimana, allorquando le regioni adriatiche potrebbero essere lambite da aria fresca in scivolamento sull’Europa orientale.

SECONDA DECADE TURBOLENTA

Riprendiamo il discorso affrontato in apertura perché la situazione dovrebbe cambiare già a partire dal prossimo weekend.

I più autorevoli modelli di previsione lasciano intravedere un peggioramento a causa di una depressione nord atlantica, quindi proveniente da ovest. Tenete conto che portando con sé aria fresca potrebbe innescare fenomeni localmente violenti a causa dei contrasti termici che andrebbero a scatenarsi. Ovviamente stiamo parlando di temporali, colpi di vento, locali nubifragi e grandinate. Ovviamente calerebbero sensibilmente e diffusamente le temperature.

A quel punto potrebbe aprirsi un fase di evidenti contrasti, con l’Alta africana collocata non distante dalle regioni del Sud Italia e ulteriori depressioni pronte a gettarsi con foga sul Mediterraneo occidentale o comunque non distante dall’Italia. Si tratterebbe, come detto, di depressioni provenienti da nord e quindi alimentate da aria assai fresca.

IN CONCLUSIONE

Un mese di maggio che si prospetta estremamente interessante, a quanto pare avremo le prime fiammate africane ma non mancheranno anche gli affondi depressionari per quello che potrebbe essere un periodo decisamente turbolento e ricco di anomalie.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

