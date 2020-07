POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 28 LUGLIO

Negli ultimi giorni stilare una previsione da ritenersi affidabile è davvero difficile. Siamo proiettati idealmente verso fine luglio, ovvero verso il cuore dell’Estate e gli scenari meteo climatici dovrebbero proporci Alta Pressione a go go.

Effettivamente potrebbe esserci l’Alta Pressione, ma da qualche giorno a questa parte i modelli matematici di previsione ci inducono a porci un quesito: di che tipo? La prossima settimana, almeno su questo punto ci siamo, arriverà l’azzorriano. Significa bel tempo, significa temperature estive sì, ma senza eccessi. Anzi, le correnti atlantiche potrebbero continuare a scorrere proprio sul fianco settentrionale dell’Anticiclone e in tal modo giungere a lambire le nostre regioni. Servirebbe a contenere eventuali rialzi termici.

Per quanto riguarda gli ultimi giorni di luglio, c’è ancora tanta incertezza. Potrebbe subentrare una temporanea fiammata africana, ma perché temporanea? Perché possa rappresentare la risposta a un affondo depressionario sull’Europa occidentale, affondo che traslerebbe verso levante provocando un nuovo break anche sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di temperature permetteteci di aprire un’importante parentesi. Abbiamo osservato le proiezioni termiche e possiamo dirvi che stiamo andando incontro a un periodo di temperature inferiori alle medie stagionali.

Sì, avete capito bene: farà fresco. Fresco che si farà sentire soprattutto al calar del sole, quindi di sera e durante le ore notturne mentre di giorni si dovrebbe star bene. Ma parlare di fresco, di questi tempi, è senz’altro una notizia degna di nota.

Per quanto riguarda le precipitazioni, confermiamo nel weekend lo scivolamento dell’aria fresca da nord a sud e conseguentemente avremo delle precipitazioni che seguiranno la medesima traiettoria. Attenzione perché localmente potrebbero verificarsi temporali davvero violenti, temporali capaci di scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia in poco tempo – nubifragi per capirci – e di associarsi a grandinate piuttosto che a colpi di vento.

ESTATE A SINGHIOZZO

Nella descrizione del quadro barico che dovrebbe accompagnarci da qui a fine luglio abbiamo inserito tutti gli elementi che dovrebbero dominare la scena continentale. L’Alta delle Azzorre, l’Anticiclone africano e le depressioni atlantiche.

Diciamo che le figure predominanti potrebbero essere l’azzorriano e l’Atlantico, il ché potrebbe frapporre non pochi ostacoli tra l’Estate e il raggiungimento di agosto in scioltezza. Si dovrà prestare molta attenzione al possibile break descritto in apertura, perché a detta dei principali modelli matematici di previsione – il fatto che siano allineati in quella direzione ci deve far riflettere – l’evoluzione meteo climatica sarà tutt’altro che semplice. Dovesse isolarsi una goccia fredda in quota, a seguito dell’affondo depressionario sull’Europa occidentale, potremmo assistere a un peggioramento davvero ingente. Peggioramento preceduto da una fiammata d’aria calda, il ché vorrebbe dire come al solito forti contrasti termici e possibilità di fenomeni localmente violenti.

Concludiamo dicendovi che le temperature non dovrebbero allontanarsi più di tanto dalla media, eccezion fatta per una piccola parentesi in concomitanza della fiammata africana. Ipotesi che tra l’altro è ancora tutta da valutare.

IN CONCLUSIONE

Eccessi termici che per il momento, almeno qui da noi, non si vedono. Abbiamo avuto giornate molto calde, questo è vero, ma nulla che possa far gridare all’eccezionalità. Almeno per il momento.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram