METEO SINO AL 12 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Europa Centro-Settentrionale resta in balia di un’estesa circolazione depressionaria fredda che causa maltempo e temperature inferiori alla media. L’Italia è lambita dalle correnti instabili occidentali convogliate dal sistema di bassa pressione. A risentirne maggiormente sono le regioni settentrionali, dove più si evidenzia una vivace instabilità atmosferica.

L’anticiclone al momento fatica ad imporsi alle nostre latitudini e pertanto si evidenzia anche il transito di corpi nuvolosi verso il Sud Italia, di origine nord-africana. L’alta pressione delle Azzorre rimane relegata in Aperto Atlantico, al largo della Penisola Iberica e per il momento non ha la minima intenzione d’espandersi verso est.

ANTICICLONE IN RINFORZO NEL WEEKEND

Il tempo volgerà verso una fase più stabile sull’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone di origine nord-africana. Sul finire della settimana ci sarà l’affondo di una saccatura atlantica dapprima sull’Atlantico Portoghese e poi verso la Penisola Iberica. Tale dinamica causerà la rimonta anticiclonica, accompagnata dall’afflusso d’aria più calda.

Questa figura anticiclonica avrà però breve durata, in quanto non si ergerà a blocco ma sarà mobile e verrà progressivamente scalzata dall’incedere da ovest della saccatura nord-atlantica. La parte avanzata di un fronte avanzerà già domenica verso il Nord-Ovest, con prime piogge sulle Alpi Occidentali che saranno l’avvisaglia di un drastico peggioramento del tempo.

FORTE AUMENTO TERMICO

La colonnina di mercurio salirà nettamente, a seguito della rotazione dei venti dai quadranti meridionali. Il caldo si farà sentire un po’ ovunque da domenica, con rialzo termico più accentuato prima in Sardegna e a seguire anche sul Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature dovrebbero raggiungere punte locali di 30-32 gradi su alcune località interne, secondo le attuali stime.

La calura si avvertirà anche nel cuore dell’Europa, dove verranno raggiunti livelli di temperatura lo stesso elevati e più anomali per queste zone. Si tratterà però di una fiammata di caldo molto fugace, che verrà spodestata dal sopraggiungere d’aria più fresca atlantica. Anche in Italia le temperature caleranno nettamente dapprima al Nord ad inizio settimana e poi anche al Centro-Sud.

RISCHIO MALTEMPO INTENSO IN VISTA DA INIZIO SETTIMANA

Il peggioramento diverrà subito corposo già da inizio settimana sul Nord Italia e sulla Toscana, proprio nel momento in cui l’ondata di caldo sortirà i massimi effetti al Meridione. A seguire, tra martedì e mercoledì, il maltempo si espanderà anche al Centro-Sud. Il guasto meteo potrà essere anche rilevante e accompagnato da fenomeni temporaleschi localmente forti.

Il maltempo potrà insistere per qualche giorno con accumuli pluviometrici importanti soprattutto al Nord ed in prossimità dei rilievi esposti. La circolazione perturbata faticherà infatti a scorrere verso levante. Ci saranno dei notevoli contrasti fra l’aria calda africana e quella molto più fresca d’origine nord-atlantica e questo enfatizzerà il meteo perturbato.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La persistente presenza di una circolazione depressionaria, appena ad ovest dell’Italia, influenzerà negativamente il meteo per tutta la prossima settimana. L’Italia si troverà lungo il cavo ascendente della saccatura e potranno pertanto verificarsi anche situazioni favorevoli a temporali violenti, a causa dell’afflusso di correnti molto instabili.

