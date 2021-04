METEO SINO ALL’8 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il cupolone anticiclonico, responsabile degli eccessi di caldo dei giorni scorsi, inizia ad invecchiare e a perder colpi, sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili, giusto in tempo per movimentare parecchio il tempo a ridosso delle festività pasquali. Ci sarà pertanto un guasto meteo, con l’intrusione di un fronte che favorirà il fiorire di temporali da sabato, con anche un calo termico.

Un cambio di circolazione è già evidente a livello europeo, con l’anticiclone delle Azzorre che risalirà molto a nord in direzione dell’Islanda. Lungo il fianco orientale dell’anticiclone masse d’aria fredda affluiranno dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale, determinando un calo in picchiata delle temperature. Parte di quest’aria fredda riuscirà a coinvolgere l’Italia nel weekend.

COLPO DI CODA INVERNALE SUBITO DOPO LE FESTIVITA’

Il clima da quasi anticipo d’estate lascerà posto ad un raffreddamento, che diverrà severo a seguito della seconda colata artica, ben più organizzata, ad abbracciare gran parte d’Europa e anche l’Italia. Ci attendiamo quindi il ritorno di condizioni da pieno inverno, con meteo che peggiorerà sull’Italia per il nuovo affondo artico da lunedì sera e poi soprattutto martedì.

L’affondo meridiano della saccatura fredda artica sarà favorito dall’anomala posizione molto settentrionale dell’anticiclone atlantico, che permarrà sbilanciato tra Islanda e Groenlandia. Il colpo di coda invernale si annuncia estremamente severo. Come sovente accade nel periodo primaverile, i contrasti termici sono molto più accesi a seguito d’improvvise irruzioni fredde.

WEEKEND DELLA SVOLTA

Già da sabato le condizioni meteo andranno deteriorandosi, per l’ulteriore flessione del campo anticiclonico di cui approfitterà un sistema frontale in discesa dal Nord Europa. Il meteo di Pasqua e Pasquetta sarà condizionato da questo fronte che si porterà verso il Centro e poi il Sud, con rovesci sparsi, temporali, grandine e anche neve in montagna.

PROBABILE NEVE ANCHE A BASSA QUOTA, SPECIE AL NORD

Il tempo si guasterà più nettamente nel corso della Pasquetta, con l’affondo della saccatura artica dall’Inghilterra fin verso il Mediterraneo. Dopo un avvio soleggiato, la perturbazione fredda entrerà in azione al Nord e sulla Toscana, saltando il Piemonte e parte della Liguria Avremo precipitazioni anche temporalesche e neve sulle Alpi a quote sempre più basse.

Il grosso del maltempo si avrà poi martedì al Nord-Est, al Centro Italia e sul basso versante tirrenico. Le nevicate potranno cadere a quote molto basse, diffusamente in collina, sull’Appennino Centro-Settentrionale e sulle Alpi Centro-Orientali. Nelle aree più colpite dal maltempo non sono da escludere rovesci di neve sino in pianura.

PROGRESSIVO RAFFREDDAMENTO, FINO A VERO INVERNO

Già nel weekend di Pasquetta le temperature caleranno localmente anche di 10 gradi al Centro-Nord, rispetto al caldo dei precedenti. Un calo termico più importante potrebbe verificarsi in prospettiva subito dopo Pasquetta, con il ritorno non escluso di condizioni persino invernali su parte dell’Italia, almeno temporaneamente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo invernale potrebbe protrarsi sino all’8 aprile, ma si tratta di un’evoluzione da confermare. I centri meteo principali continuano ad avere una certa difficoltà a inquadrare una situazione potenzialmente esplosiva, per quello che sarebbe un colpo di coda invernale assai tardivo, dalla durata ancora incerta.

