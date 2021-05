METEO SINO AL 15 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Non c’è stato quasi nemmeno il tempo di assaporare un weekend di sole e caldo in aumento che già le condizioni meteo tendono a cambiare. Ci sarà uno sconquasso davvero vigoroso. Un’estesa perturbazione avanza a grandi falcate verso l’Italia, associata ad un’ampia saccatura artica sprofondata verso la Penisola Iberica.

Advertisements

Questo affondo depressionario sull’Ovest Europa ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, il quale tuttavia sarà costretto a cedere al lento progredire verso est della stessa saccatura. L’alta pressione non sarà quindi in grado di opporre troppa resistenza, con l’Italia che sarà pienamente nel mirino dell’intensa perturbazione atlantica.

FORTE MALTEMPO DA INIZIO SETTIMANA, MA NON OVUNQUE

Il ramo attivo della perturbazione farà intrusione nel corso di lunedì, con precipitazioni in decisa intensificazione nella seconda parte del giorno ad iniziare da Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure. I fenomeni diverranno persistenti e localmente violenti lungo le aree a ridosso dei rilievi. Alla fine di lunedì le precipitazioni diffuse raggiungeranno anche Lombardia e parte del Triveneto.

La fase perturbata al Nord avverrà proprio nel momento in cui l’ondata di caldo sortirà i massimi effetti al Centro e Sud Italia Avremo quindi una Penisola spaccata in due in avvio di settimana. A seguire, il carico di piogge e temporali si sposterà verso levante espandendosi al resto del Nord e, in forma più attenuata, alle regioni centrali e alla Sardegna.

CALDO ESTIVO AL CENTRO-SUD PRIMA DEL GUASTO METEO

Le correnti calde sciroccali favoriranno però un rilevante aumento termico, per quella che sarà la prima fiammata estiva della stagione, seppure con caratteristiche di tipo prefrontale. L’avvezione calda si manifesterà in modo più evidente in avvio di settimana, con temperature che in netto aumento in Emilia Romagna, sulle regioni adriatiche e al Sud.

Ci saranno picchi fino a 30 gradi e localmente superiori, ma saranno molto localizzate. Sulle coste, grazie al mare fresco, le temperature rimarranno su valori molto più basso. Il caldo al Centro-Sud si scontrerà con il calo termico atteso al Nord per effetto del previsto maltempo. Tra martedì e mercoledì l’aria più fresca sfonderà prima verso le regioni centrali e poi anche al Meridione.

DURATA DEL MALTEMPO ED AREE COINVOLTE

Ci saranno marcati contrasti fra l’aria calda africana e quella molto più fresca d’origine nord-atlantica, con conseguente esaltazione del meteo perturbato. Il fronte perturbato sarà associato ad un vortice ciclonico, che attraverserà l’Italia del Nord tra martedì e mercoledì. Questa dinamica determinerà l’insistenza per più giorni di condizioni meteo fortemente instabili e a tratti perturbate.

La giornata peggiore sarà sicuramente quella di martedì, con precipitazioni particolarmente battenti su tutto il Nord e sulla Toscana, con possibilità anche di episodi temporaleschi localmente accompagnati da grandine. Poi sarà la volta del resto del Centro-Sud, ma con fenomeni precipitativi decisamente meno ingenti a parte qualche episodio intenso.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il grosso del maltempo dovrebbe riuscire a scorrere verso levante, senza persistere troppo a lungo sulle stesse zone. Dopo la violenta ondata di maltempo, persisteranno condizioni di spiccata variabilità probabilmente per tutta la seconda parte della settimana, poiché persisterà una circolazione ciclonica alimentata da nuovi impulsi perturbati.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram