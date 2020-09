Ormai è davvero autunno e indietro non si torna! Dopo il bolide ciclonico dello scorso weekend, ora allontanatosi verso il Mar Nero, una nuova depressione atlantica tende ad allungarsi verso le Isole Britanniche per poi espandersi in direzione della Francia con inevitabili riflessi anche sull’Italia.

Al momento un timido promontorio anticiclonico si è inserito sul Mediterraneo Centrale favorendo una fase meteo temporaneamente più stabile con temperature in risalita, dopo il freddo davvero eccessivo che aveva imperversato nei giorni scorsi.

Si tratta però solo di un promontorio inter-ciclonico, quindi incastrato tra due depressioni. Dobbiamo insomma volgere lo sguardo verso ovest, da dove già si fanno strada le prime infiltrazioni d’aria umida che precedono l’arrivo della vera e propria perturbazione atlantica.

Il sistema frontale entrerà in azione solo giovedì, con la sua parte più avanzata che colpirà principalmente il Nord-Ovest. L’evoluzione sarà preceduta da un richiamo di aria più calda nord-africana in seno all’anticiclone proteso tra Mediterraneo Centro-Orientale e Balcani.

Rischio nubifragi e piogge torrenziali

Quest’anticiclone avrà il ruolo di rallentare la corsa della perturbazione, che pertanto si troverà ad insistere più del dovuto su alcune regioni d’Italia. Il maltempo rischia infatti di risultare incisivo venerdì su gran parte del Nord Italia, a causa della parte attiva della perturbazione che troverà difficoltà a muoversi verso est.

Ci sono quindi grandi piogge in vista tra giovedì e venerdì, ma con ogni probabilità anche il weekend sarà a tratti perturbato per ulteriori impulsi frontali convogliati dalla depressione particolarmente attiva sull’Ovest Europa, con fulcro principale tra Regno Unito e Francia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

