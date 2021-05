METEO SINO ALL’11 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione fredda giganteggia abbraccia gran parte dell’Europa Centro-Settentrionale e con le sue propaggini più meridionali coinvolge il Nord Italia, causando una vivace instabilità atmosferica. I rovesci e i temporali interesseranno più direttamente le aree alpine e le alte pianure. L’anticiclone al momento non è in grado d’imporsi alle nostre latitudini.

Una serie di corpi nuvolosi transitano sull’Italia, segnale evidente che sul Mediterraneo manca per il momento una figura anticiclonica solida. Il vero anticiclone è relegato in Aperto Atlantico, appena al largo della Penisola Iberica. Qui staziona l’alta pressione delle Azzorre che per il momento non ha la minima intenzione d’espandersi verso est in direzione dell’Europa Mediterranea.

DAL WEEKEND L’ANTICICLONE CI PROVA

Sul finire della settimana ci sarà l’affondo di una saccatura atlantica dapprima sull’Atlantico Portoghese e poi verso la Penisola Iberica. Tale dinamica determina un aumento della pressione sull’Italia e non solo. Questo anticiclone assicurerà una fase di meteo più stabile e soprattutto clima più caldo.

Il promontorio anticiclonico proteggerà maggiormente l’Italia Centro-Meridionale, ma si eleverà anche verso l’Europa Centrale. Questa figura anticiclonica avrà durata limitata, in quanto non si ergerà a blocco ma sarà mobile e verrà progressivamente scalzata dall’incedere da ovest della saccatura nord-atlantica.

CALDO IN VISTA, CON PICCHI TERMICI ESTIVI

Le temperature saliranno nel weekend in modo sostanzioso verso valori superiori alla media. La colonnina di mercurio salirà in modo più marcato prima in Sardegna già da domenica e a seguire anche sul Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature dovrebbero raggiungere punte di 30-32 gradi, secondo le attuali stime. Non è atteso quindi caldo così eccessivo.

Il picco di quest’avvezione calda si esaurirà rapidamente entro i primi giorni della prossima settimana. La calura si avvertirà anche in Europa, dove verranno raggiunti livelli di temperatura lo stesso elevati e più anomali per queste zone. Si tratterà però di una fiammata di caldo molto fugace, che verrà spodestata dal sopraggiungere d’aria più fresca atlantica.

METEO PROSSIMA SETTIMANA CAMBIA ANCORA

Le condizioni meteo quindi un peggioramento a partire dal Nord-Ovest fin da inizio settimana, proprio nel momento in cui l’ondata di caldo sortirà i massimi effetti al Meridione. Già da martedì le condizioni meteo si guasteranno su gran parte del Centro-Nord. Il guasto meteo potrà essere anche rilevante e accompagnato da fenomeni di tipo temporalesco occasionalmente violenti.

Ci saranno dei notevoli contrasti fra l’aria calda africana e quella molto più fresca d’origine nord-atlantica. Le correnti fresche dovrebbero sfondare verso il Sud entro mercoledì, ma una nuova rapida fiammata africana potrebbe nuovamente puntare le stesse zone nei giorni successivi. D’altronde è questo il clima tipico di maggio, con l’estate vera che può ancora attendere.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella parte centrale di maggio avremo meteo a tratti movimentato e temperature più prossime alla media in Italia, per l’influenza della depressione atlantica che piloterà masse d’aria fresche e instabili. L’Italia si troverà lungo il cavo ascendente della saccatura e potranno pertanto verificarsi anche situazioni favorevoli a temporali violenti.

