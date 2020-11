METEO SINO AL 20 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Lo strapotere dell’anticiclone si sta avviando a concludersi, anche se non sarà un cedimento definitivo. Già da qualche giorno l’alta pressione ha perso forza sul comparto europeo e le prime infiltrazioni d’aria umida atlantica hanno raggiunto anche l’Italia, favorendo condizioni di tempo a tratti uggioso.

Questa fase di stabilità così prolungata sta caratterizzando il primo scorcio di novembre, con l’assenza di pioggia che

si configura sicuramente una grave anomalia. Lo scenario era ben diverso ad ottobre, con il Mediterraneo spesso preda di depressioni ed irruzioni d’aria fredda, ma poi l’autunno si è improvvisamente arretrato.

Il cambiamento meteo, dopo il lungo dominio anticiclonico, è ormai imminente per l’approssimarsi di una perturbazione nord-atlantica che riuscirà a determinare un cedimento dell’anticiclone anche in area mediterranea. La cellula anticiclonica sarà così costretta ad arretrare verso ovest, con il fronte freddo che sfilerà lungo lo Stivale.

CAMBIAMENTO METEO PIU’ INCISIVO DOPO META’ PROSSIMA SETTIMANA

Il fronte perturbato, seguito da aria un po’ più fredda, sfonderà sull’Italia già nelle prime ore di lunedì, con precipitazioni occasionalmente anche temporalesche in spostamento dal Nord-Est verso parte del Centro-Sud. Non sarà una perturbazione così intensa, ma riuscirà a creare un relativa area depressionaria in rapido spostamento verso il Sud.

Si tratterà di un peggioramento rapido, veicolato da correnti in quota dai quadranti settentrionali con associato un calo delle temperature. Successivamente già da martedì l’anticiclone andrà ancora a distendersi verso l’Italia subito dopo inizio settimana, a riportare meteo stabile a partire dal Centro-Nord e poi sul resto della Penisola.

Volgendo lo sguardo più sul lungo periodo, non sembra che la nuova rimonta anticiclonica possa durare a lungo. Sul finire della prossima settimana nuovi flussi perturbati dovrebbero sopraggiungere dal Nord Europa, con coinvolgimento anche dell’Italia. In particolare si avrà un affondo freddo che potrebbe sviluppare un vortice responsabile di maltempo tardo autunnale.

METEO DOMENICA 15 NOVEMBRE, SI AVVICINA PERTURBAZIONE

La nuvolosità si intensificherà progressivamente sulla fascia tirrenica, per effetto delle correnti umide sud-occidentali a precedere l’avvicinamento di un fronte perturbato dall’Europa Occidentale. Dal pomeriggio sono attese deboli piogge o pioviggini a carattere più diffuso tra Toscana, Umbria, Lazio, aree interne delle Marche.

Qualche fenomeno andrà ad interessare anche la Sardegna e dalla sera la parte settentrionale della Campania. Sempre in serata deboli precipitazioni si manifesteranno anche su Ovest Alpi, Basso Piemonte, Liguria e poi a seguire alcuni settori della Val Padana. Sul resto d’Italia prevarrà tempo asciutto con ampi sprazzi di sereno.

VELOCE FRONTE FREDDO, POI TORNA L’ANTICICLONE

La parte attiva del fronte entrerà in scena fin dalle prime ore di lunedì, con piogge che impegneranno Lombardia e Triveneto, in propagazione poi verso le regioni centrali dove potranno occasionalmente assumere carattere temporalesco. Le regioni meridionali saranno ancora in attesa, ma con piogge in arrivo sul Basso Tirreno e a fine giornata sulla Sicilia Settentrionale.

L’evoluzione meteo sarà particolarmente dinamica, con rapido miglioramento a partire dal Nord Italia. Martedì mattina il bel tempo riconquisterà il Centro-Nord e la Sardegna, a parte qualche strascico d’instabilità sulle regioni centrali adriatiche. L’instabilità si concentrerà al Sud, con precipitazioni più significative tra Sicilia e Calabria, anche sotto forma di temporale.

TEMPERATURE IN CALO E VENTI IN RINFORZO

Si attende l’afflusso di aria un po’ più fredda dal Nord Europa al seguito della perturbazione d’inizio settimana, che riporterà condizioni climatiche più consone al periodo. Le temperature caleranno di alcuni gradi prima al Nord e poi al Centro-Sud, soprattutto sui settori adriatici, con una ventilazione vivace settentrionale che porterà aria più secca e scaccerà via le nebbie.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La nuova rimonta anticiclonica si affermerà in pieno a metà settimana, ma poi dovrebbero seguire nuove ingerenze perturbate dal Nord Atlantico. Il tempo potrebbe assumere sembianze più tipicamente tardo autunnali con vento e sbalzi di temperatura. Tornerà anche la neve sulle Alpi e lungo l’Appennino fino a quote medie.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

