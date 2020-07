Si era parlato di luglio e alla fin fine non è stato un errore. Per chi ama il meteo d’Estate, il meteo rovente, il meteo da canicola, eccoci qui.

Ma qual è il motivo che porterà l’Anticiclone africano a spingersi con decisione sul Mediterraneo? E’ una domanda che in molti ci avete fatto, giustamente, quindi cerchiamo di darvi una risposta. Il cosiddetto ITCZ, ovvero quell’indice che ci dice quanto la circolazione subtropicale si spinge verso nord, si sta alzando. In questo periodo è normale, non c’è altro da aggiungere.

Ciò che può non essere normale è l’eccessiva estensione in direzione del Mediterraneo, ma per il momento non possiamo minimamente parlare di eccezionalità.

Diciamo che si spingerà a nord e questo ci basta per capire i motivi del consolidamento dell’Anticiclone africano che avverrà a partire da metà mese. Un consolidamento importante, il più forte dell’Estate sino a questo momento.

Le temperature saliranno molto? Sì. Quanto? Lo vedremo. Certo, abbiamo già dato uno sguardo alle proiezioni termiche ma converrete con noi che in questo momento è difficile darvi un’idea precisa. Non ce l’abbiamo neppure noi, benché vi si possa dire che le anomalie saranno importanti.

Potremmo avere picchi di 40°C in alcune regioni d’Italia, questo possiamo già anticiparlo. Poi non sappiamo se basterà o meno a determinare l’eccezionalità dell’ondata di caldo. Al momento, lo ripetiamo, sembrerebbe di no ma quando abbiamo a che fare con l’Anticiclone africano dobbiamo restare sempre sul chi va là. Meglio non abbassare troppo la guardia, anche perché stiamo andando incontro al periodo più caldo dell’anno.

Temperature massime fino al 26 luglio 2020 per i capoluoghi italiani

Caserta, Benevento 37°C

Napoli 36°C

Forlì, Mantova, Modena, Bologna, Cremona, Firenze, Terni, Prato, Reggio nell’Emilia 35°C

Ferrara, Parma, Piacenza, Salerno, Avellino, Grosseto, Pistoia, Catania, Cesena, Ravenna, Rovigo, Verona, Padova, Lodi, Pavia, Arezzo, Gorizia, Roma, Trieste, Vercelli, Vicenza 34°C

Brescia, Sanluri, Taranto, Torino, Caltanissetta, Foggia, Pordenone, Novara, Isernia, Milano, Treviso, Udine, Alessandria, Bari, Lucca, Palermo, Rimini, Imperia, Trani, Venezia, Barletta, Monza 33°C

Andria, Asti, Rieti, Savona, Oristano, Viterbo, Perugia, Massa, Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria, Carrara, Lecce, Pisa, Siena, Messina, Como, Siracusa, Pesaro 32°C

Frosinone, La Spezia, Villacidro, Carbonia, Olbia, Agrigento, Bolzano, Pescara, Tortolì, Verbania, Brindisi, Matera, Genova, Trapani, Trento, Bergamo, Livorno, Aosta, Ascoli Piceno, Lecco, Cagliari, Campobasso, Latina, Varese 31°C

Belluno, Catanzaro, Enna, Nuoro, Ragusa, Sondrio, Chieti, Biella, Fermo, Tempio Pausania, Iglesias, Urbino, Ancona, Potenza, Sassari 30°C

Cuneo, L’Aquila, Macerata, Teramo 29°C

Lanusei 28°C

Vibo Valentia 27°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

