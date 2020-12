POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Riprendiamo da dove c’eravamo lasciati, ovvero dai profondi cambiamenti che potrebbero avvenire tra circa una settimana. Cambiamenti che potrebbero condurci verso un vero e proprio stravolgimento delle condizioni meteo climatiche: dall’Atlantico al gelo, passando per l’Alta Pressione.

Per comprendere appieno certe dinamiche dovremmo addentrarci in discorsi riguardanti il Vortice Polare, ma rischieremmo di fornirvi elementi tecnici che esulano da un articolo previsionale. Vi diciamo semplicemente che

potrebbe avvenire lo spostamento del nucleo principale in sede asiatica e quando ciò avviene può determinare dinamiche pienamente invernali fin sul Mediterraneo.

Affinché ciò avvenga, è ovvio, debbono incastrarsi una serie di tasselli e non è detto che ciò si verifichi. Fatto sta che dopo il temporaneo miglioramento di metà dicembre, giorno più giorno meno, andremo incontro a dinamiche ancor più invernali di quelle che stiamo osservando ultimamente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Gran parte della settimana verrà condizionata dall’ampia depressione polare e pur perdendo smalto – verranno a mancare gradualmente gli apporti d’aria fredda da nord – continuerà a dettar legge. In Italia transiteranno una serie di impulsi perturbati, forieri di abbondanti precipitazioni in molte regioni.

Trattandosi di perturbazioni provenienti da ovest ancora una volta dovrebbero essere le tirreniche le più penalizzate, così come il Nord e l’arco alpino. Alpi che continueranno ad accumulare impressionanti quantità di neve, il ché chiaramente potrebbe provocare qualche disagio.

Tra una perturbazione e l’altra avremo sì degli intervalli, ma dimentichiamoci il bel tempo perché non è ancora arrivato il momento. Anche sul fronte termico non ci saranno grosse novità se non che l’estensione del nucleo freddo in direzione del Mediterraneo farà calare nuovamente i termometri. Insomma, sarà una settimana decisamente invernale.

GELO DALLA RUSSIA

Tornando sul discorso affrontato in apertura, i modelli matematici capaci di spingersi più in là nel tempo ci mostrano interessantissime dinamiche invernale. Ben più crude delle attuali, perché qui si parla di gelo proveniente dalla Russia e quindi di matrice continentale.

Un ruolo determinante, qualora tale ipotesi trovasse riscontro nella realtà, verrebbe giocato dalla struttura anticiclonica presente tra la Scandinavia e la Russia occidentale. Alta Pressione che potrebbe facilitare lo scivolamento di un enorme nucleo di aria gelida in direzione dell’Europa orientale.

Affinché tale nucleo arrivi su di noi, come potrete immaginare, dovranno verificarsi tutta una serie di condizioni favorevoli. Ma la cosa importante è che prima si realizzi l’impianto barico, dopodiché si ragionerà sull’eventuale traiettoria dell’aria gelida.

IN CONCLUSIONE

Insomma, l’Inverno sembra voler far sul serio, ancor più di oggi. Ma vedremo, per il momento dobbiamo accontentarci di intravedere determinate dinamiche.

SEGNALIAMO…

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

