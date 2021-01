Per la neve c’è bisogno del gelo? La risposta è no. D’altronde ne abbiamo avuto prova in quest’ultimo periodo, un periodo contrassegnato da condizioni meteo climatiche

fortemente invernali ma non per questo gelide. Che poi in certe zone d’Italia si possa parlare di gelo, questo è un altro discorso.

I media tendono a enfatizzare il tutto, avrete sentito parlare certamente di temperature abbondantemente sotto lo zero ma erano valori registrati in località avvezze a quel tipo di clima. L’orografia, è bene non dimenticarlo, può incidere parecchio nel profilo termico di una determinata zona.

Poi è chiaro, il gelo rappresenta senz’altro un argomento catalizzatore, tanto per i meteo appassionati quanto per la gente comune. Gli estremi, dopotutto, sono il sale della meteorologia. Succede d’Estate col caldo africano, succedere d’Inverno quando si sente o si legge “gelo”. E’ il caso di quest’ultimo periodo, perché sì, sta per invadere l’Europa orientale e si porterà a due passi dall’Italia. Potrebbe arrivare come potrebbe non arrivare, l’equilibrio che si andrà a creare sarà talmente fragile che l’ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall’altra spinto da un semplice sbuffo d’aria.

Attenzione però, per la neve a bassissima quota non c’è mica bisogno del gelo. Basta il freddo, basta lo zero termico o talvolta temperature di 1-2°C. Ovvio, se si scende al di sotto dello zero è più facile che faccia presa al suolo e che vi rimanga, ma a volte basta una semplice irruzioncina artica a far nevicare a certe quote.

Ecco perché non si vive di solo gelo, ecco perché il gelo siberiano è comunque qualcosa di eccezionale, perché viene poche volte ma nonostante ciò capita sovente di veder nevicare con altre configurazioni. Calma e pazienza, l’Inverno è ancora lungo e potrebbe riservare molte sorprese.

