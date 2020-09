La ferita apportata dal maltempo di fine agosto è stata di quelle toste, davvero difficili da rimarginare. Il maltempo è stato così violento per il contrapporsi dell’aria calda afromediterranea preesistente con quella molto più fresca nord-atlantica.

L’aria fresca alla fine ha avuto la meglio e lo scontro prolungato non è stato indolore, ma lo abbiamo pagato al prezzo di violenti temporali. A seguito dell’irruzione da nord, le temperature sono crollate e l’anticiclone africano è stato spodestato completamente.

Ora sull’Italia resta una relativa lacuna barica, con la depressione che lentamente sta portando il suo perno tra l’Europa Centrale ed Orientale. Il Mediterraneo, attualmente “terra di nessuno”, diverrà terreno fertile per l’anticiclone, che proverà a distendersi da ovest.

Non sarà l’anticiclone africano, ma piuttosto una componente più mite azorriana. Il rinforzo dell’alta pressione verso l’Italia avverrà comunque lentamente e pertanto per qualche giorno rimarrà a regime una certa instabilità soprattutto al Nord, ma anche all’estremo Sud per una perturbazione afromediterranea.

Sul finire della settimana l’alta pressione prenderà sempre più forza, contribuendo a portare maggiore stabilità oltre ad un significativo rialzo delle temperature. Ci sarà ancora una piccola ansa depressionaria sul basso Mediterraneo in moto verso la Grecia che influenzerà il tempo su parte delle regioni più meridionali.

Locali temporali si avranno ancora tra venerdì e sabato all’estremo Sud e sulle Isole, ma nulla di così eclatante. Sul resto d’Italia prevarrà invece l’azione stabilizzante dell’alta pressione in ulteriore rimonta, anche con temperature in aumento.

Questa alta pressione potrebbe però andare presto in crisi, con primi cenni già domenica, quando dal Nord Atlantico una saccatura inizierà ad erodere l’anticiclone, favorendo l’ingresso di infiltrazioni instabili con temporali sulle Alpi. Potrebbe essere questo l’avvio di una nuova fase meteo più instabile e movimentata.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

