Il mese di maggio è capace di esprimere eccessi meteo clamorosi, con l’alternanza estrema di fiammate di caldo estivo ad improvvisi ritorni di freddo invernale. Lo stesso scenario si sta in parte realizzando quest’anno, specie a livello europeo, dove dal freddo si è passati improvvisamente al caldo estivo.

Solamente due anni fa la situazione della prima parte di maggio vide l’Italia stretta nella morsa del freddo anomalo. Aria polare aveva fatto irruzione sul Mediterraneo dal 4 maggio 2019 portando un vero e proprio evento meteo eccezionale.

La primavera subirà un durissimo colpo, che non si vedeva da tempo immemore di tale portata. Il freddo era dilagato in pieno sull’Italia sia dalla Porta del Rodano che dalla Porta della Bora. Il maltempo fu davvero esplosivo e la neve a bassa quota fu il fenomeno più insolito.

L’ondata di freddo tardiva, una delle più intense da decenni, colpì duramente l’Italia fino al 6 maggio, ma poi ci furono altri replay a seguire. Copiosissime nevicate scesero fino a quote collinari tra le Alpi e l’Appennino Settentrionale.

[embedded content]

L’evento fu davvero inedito, con temperature crollate in picchiata molto sotto la norma fino ad avere locali gelate persino in pianura e toccare dei picchi da record. Il 5 maggio 2019 fu una giornata di super neve sulle Alpi Centro-Orientali, come mostra il filmato riferito all’Alto Adige.

Da queste parti di certo la neve in tarda primavera può apparire meno eccezionale, ma sicuramente vedere la neve a quote così basse, peraltro in così grandissima quantità, fu un evento davvero speciale anche per queste aree.

I paesaggi avevano quindi assunto un aspetto completamente invernale, oseremo dire persino fiabesco in quelle località di montagna, se non addirittura collina, dove la neve scese a larghe falde. Fu incredibile vedere così tanta neve a maggio, quando in tutto l’inverno di neve quasi non se n’era vista.

