Sarà bene non illudersi troppo. Il caldo sta per arrivare, ormai nell’imminenza ore avremo la prima rimonta anticiclonica di questo pazzo mese di aprile e le condizioni meteo climatiche cambieranno improvvisamente registro.

Passeremo in men che non si dica dall’Inverno alla Primavera inoltrata. Per certi versi sarà un vero e proprio assaggio d’Estate, difatti su alcune regioni d’Italia confermiamo temperature massime che potrebbero raggiungere – se non addirittura superare – quota 30°C. Ma se qualcuno si stesse chiedendo se sarà un cambiamento definitivo la risposta è no. Non lo sarà affatto.

La prossima settimana, quando ormai saremo a maggio e la bella stagione s’intravede in lontananza, aria fresca oceanica dovrebbe raggiungere il nostro paese a cominciare dalle regioni occidentali. Ed ecco che maggio andrà subito in affanno. Sì, perché si prospettano i tipici contrasti termici caldo-fresco, significa che l’instabilità atmosferica sarà di casa.

Sapete che vuol dire? Che avremo a che fare coi temporali, temporali che in realtà ci stanno già interessando ma che a partire dalla prossima settimana potrebbero assumere connotati più primaverili. Significa che potrebbero accompagnarsi a furiose grandinate e in tal senso stiamo avendo un assaggio in altre zone d’Europa. A nord delle Alpi, ad esempio, negli ultimi giorni si sono verificati episodi grandinigeni imponenti e con chicchi talvolta dannosi.

Sì, sta arrivando il periodo dei temporali e della grandine, sta arrivando un mese di maggio che rischia realmente di rivelarsi capriccioso al pari dei suoi predecessori. Vedremo, fatto sta che le premesse non sono per nulla buone.

