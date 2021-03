Le condizioni meteo di Milano continuano ad essere eccezionalmente miti per la stagione, con la temperatura che abbondantemente è salita sopra i 20°C. Giovedì avremo una temperatura massima che potrebbe raggiungere quota 25°C, mentre venerdì inizierà un lieve abbassamento dei valori.

A partire da domenica si avrà un sensibile abbassamento della temperatura e anche un rinforzo moderato del vento. Ma un calo probabilmente notevole della temperatura è atteso nella giornata di martedì, quando si potrebbero verificare precipitazioni. I giorni successivi saranno decisamente più freddi rispetto a quelli attuali, con temperature di circa 10°C inferiori.

Per ora siamo in attesa di avere conferma della rotta che avrà l’aria fredda proveniente da nord, che potrebbe determinare ancor più condizioni di maltempo e freddo.

Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri.

Venerdì 2: sereno. Temperatura da 10°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche massime 20 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri.

Sabato 3: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 17 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Domenica 4: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 13 Km/h, raffiche massime 43 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri.

Lunedì 5: nubi sparse. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 12 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri.

Martedì 6: molto nuvoloso con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 10 mm. Temperatura da 11°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 23 Km/h, raffiche massime 34 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri.

Mercoledì 7: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 10 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri.

Giovedì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 16 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri.

Venerdì 9: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 13 Km/h, raffiche massime 30 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri.

Giovedì 1 aprile: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 20 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Venerdì 2: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri.

Sabato 3: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 6 Km/h, raffiche massime 30 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Domenica 4: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 12 Km/h, raffiche massime 37 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri.

Lunedì 5: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri.

Martedì 6: coperto con pioggia. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 5°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1003 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 13 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri.

Mercoledì 7: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 12 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri.

Giovedì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri.

Venerdì 9: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 5°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri.

