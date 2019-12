Il meteo su Milano sarà caratterizzato da nebbie anche fitte, localmente persistenti anche in pieno giorno quando si solleveranno solo in parte. Per un cambiamento meteo bisognerà attendere gli ultimi giorni della settimana.

Martedì 31: foschia. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri.

Mercoledì 1 gennaio: foschia. Temperatura da 1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 4 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Giovedì 2: foschia. Temperatura da -0°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1035 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri.

Venerdì 3: nubi sparse. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri.

Sabato 4: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 8 Km/h, raffiche 55 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri.

Domenica 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da -2°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 14 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri.

Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 400 metri.

Martedì 7: quasi sereno. Temperatura da -0°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri.

Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 1°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri.

Previsioni Meteo aggiornate 24/24 per MILANO »

Diretta Meteo 24/24 ore per MILANO »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI, OPPURE CERCA IN ALTO A QUESTA PAGINA LA TUA LOCALITA’

Ancona

Aosta

Bari

Bologna

Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze

Genova

L’Aquila

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Potenza

Roma

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram