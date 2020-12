Il meteo su Milano vedrà in una prima fase deboli precipitazioni che andranno gradualmente intensificandosi nel corso della notte, quando dovrebbero assumere carattere nevoso. Nel corso della prima mattinata la precipitazione nevosa dovrebbe trasformarsi in neve mista

Advertisements

pioggia, per poi divenire pioggia.

I giorni successivi saranno ancora abbastanza rigidi, ma tutto sommato con temperature prossime alla media del periodo. Si avranno ulteriori precipitazioni, poi dovrebbe verificarsi un parziale miglioramento, con cielo dunque piuttosto grigio, nebbie, e la possibilità di deboli gelate notturne.

Advertisements

Venerdì 4: coperto con neve, poi neve mista a pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 32 mm. Accumulo neve non prevedibile: neve bagnata. Temperatura da 0°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 999 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Sud-Est 10 Km/h, raffiche massime 43 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri.

Sabato 5: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 1°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 998 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri.

Domenica 6: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 3°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1002 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 7 Km/h, raffiche massime 23 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri.

Lunedì 7: nuvoloso. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 2°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1002 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 5 Km/h, raffiche massime 19 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri.

Martedì 8: molto nuvoloso, foschia. Temperatura da 1°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 3 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri.

Mercoledì 9: poco nuvoloso, nebbia. Temperatura da 1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri.

Giovedì 10: sereno, nebbia. Temperatura da –1°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1100 metri.

Venerdì 11: molto nuvoloso, nebbia. Temperatura da -1°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 700 metri.

Sabato 12: molto nuvoloso, nebbia. Temperatura da -1°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri.

Previsioni Meteo aggiornate 24/24 per MILANO »

Diretta Meteo 24/24 ore per MILANO »

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

SEGNALIAMO…

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo