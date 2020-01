La stagione invernale sta cercando di rimettersi sulla giusta carreggiata dopo un lungo dominio dove il meteo ha subito gli effetti dell’alta pressione. In queste ultime settimane infatti, l’atmosfera sul nostro Paese ha vissuto una prevalenza di stabilità minata solo da piccoli disturbi che non hanno comunque prodotto effetti degni di un vero inverno.

Nevicate. Fonte foto iStock.

Ora le cose sembrano dunque cambiare e proprio nel corso di questo weekend l’inverno farà un po’ la voce grossa. La giornata più consona alla fredda stagione sarà proprio quella di oggi. Nelle prossime ore le piogge e le nevicate sui rilievi sopraggiunte sul Nord-Ovest dalla serata di ieri si stanno spostando rapidamente verso levante. Occhi puntati dunque sul Nord-Est e su alcuni tratti della Lombardia. Su queste zone continuerà a piovere e a cadere un po’ di neve sulle rispettive zone alpine sopra i 500–600 metri e a quote più alte sull’Appennino settentrionale.

Meteo 7 giorni: Weekend con PIOGGIA e NEVE a quote basse. FREDDO in arrivo

Ma il brutto tempo non risparmierà nemmeno il Centro Italia dove saranno possibili piogge e rovesci anche temporaleschi specie sulla Toscana, in Umbria fino al Lazio. Qualche pioggia potrà interessare nel corso del sabato anche le Marche.

In serata tutto si andrà a concentrare sul Nord-Est, le Marche, l’Umbria, il Lazio con qualche piovasco fino alla Campania e alla Calabria.

FREDDO e NEVE nel meteo del weekend, INVERNO riparte dopo secche di Gennaio

Nel contempo ampie schiarite saranno già presenti sul Nord-Ovest, sulla Sardegna e sul resto del Sud.

Nella seconda parte di questo fine settimana, vivremo una domenica all’insegna del miglioramento con qualche residuo piovasco sui versanti adriatici del Centro e sui settori est della Sardegna. Altrove avremo una moderata variabilità ma in un conteso via via sempre più rigido e ventoso.

Meteo Italia sino al 29 Gennaio, verso la “merla” con ondate di MALTEMPO

Si attiveranno infatti correnti più fredde che colpiranno gran parte del nostro Paese divenendo sempre più determinanti per le condizioni meteo successive.

L’inizio della nuova settimana infatti, sarà caratterizzato da un interazione fra un vortice si bassa pressione sulla Spagna e i venti freddi in transito sull’Italia. Questa configurazione condizionerà il meteo su alcune zone del Paese dove è attesa una fase di tempo molto instabile. Ma di questo ce ne occuperemo nell’editoriale dedicato alla prossima settimana.

INVERNO pessimo? Poche scusanti, facciamoci l’esame di coscienza

