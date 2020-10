Meteo Meteo Novembre, l’incubo Anticiclone torna prepotente

Eh sì, quando le condizioni meteo sembravano destinate a proseguire sui binari del maltempo ecco cambiar tutto. Novembre è ormai alle porte e indovinate un po’? Rivolterà le carte in tavola. Colpa di novembre? Sì, perché è il mese durante il quale il Vortice Polare inizia ad accelerare dando maggiori chance all’Anticiclone. Se avete dato un’occhiata ai modelli previsionali non vi sarà sfuggito il sostanziale miglioramento che prenderà piede a partire dalla seconda metà della prossima settimana. Un miglioramento sostanziale e duraturo, che rischia di portarci la cosiddetta “Estate di San Martino” in anticipo sulla tabella di marcia. Advertisements Advertisements

Ma che Alta Pressione sarà? Quella africana o quella più mite delle Azzorre? Domanda che merita una risposta, ma che in questo momento non può essere soddisfatta appieno. Diciamo che inizialmente potrebbe trattarsi dell’Alta delle Azzorre e che successivamente potrebbe avvalersi di un supporto relativamente caldo proveniente dal nord Africa.

A livello di temperature è previsto ovviamente un aumento. Un aumento consistente, un aumento che dovrebbe traghettarci – per l’ennesima volta – su valori decisamente superiori alle medie stagionali. Quanto lo vedremo, anche perché quegli stessi modelli in questo momento non sono in grado di interpretare l’eventuale comparsa di nebbie persistenti. Ma si sa, le nebbie rappresentano un fenomeno tipicamente autunnale e dovrà essere messo in conto.

Ciò che tuttavia ci preoccupa un po’ è il rischio persistenza. Sì, perché vi sono tutti gli elementi per poter affermare che la prima metà di novembre potrebbe riservarci condizioni meteo climatiche pesantemente condizionate dall’Alta Pressione. Le perturbazioni viaggeranno sul Nord Europa e difficilmente avranno possibilità di estensione verso sud. Ma vedremo, qualche sorpresa potrebbe comunque esserci.

