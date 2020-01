Dopo settimane e settimane di incontrastato dominio delle alte pressioni e di un meteo praticamente piatto, ora le cose sembrano finalmente cambiare. La stagione volge verso un aspetto più consono al calendario ed una FREDDA PERTURBAZIONE nord-atlantica ci ricorderà che l’inverno è anche fatto di pioggia ma soprattutto di neve.

Credit foto AdobeStock.

Prima dell’annunciato cambiamento, vivremo un GIOVEDI’ ancora di alta pressione nonostante le umide correnti atlantiche sopraggiunte da qualche giorno continueranno a sporcare i cieli del Centro Nord. Il rischio di pioggia si manterrà comunque basso salvo qualche debole piovasco tra la bassa Lombardia, la Liguria di Levante e le coste settentrionali della Toscana.

Meteo Italia: ANTICICLONE agli sgoccioli, nel weekend PIOGGIA, NEVE, FREDDO

Altrove il sole riuscirà a splendere in forma più generosa in un contesto climatico per altro anche piuttosto gradevole.

Da venerdì invece, ecco che nel corso della mattinata si avvertiranno i primi segnali di un peggioramento. Nubi più dense copriranno i cieli del Nord-Ovest dove col passare delle ore si faranno avanti alcune piogge specie nel corso del Pomeriggio. I fenomeni bagneranno essenzialmente la Liguria, l’ovest del Piemonte e la Valle d’Aosta. Sulle rispettive aree alpine ci attendiamo anche qualche nevicata sopra i 1000 metri di quota.

Meteo Italia sino al 27 Gennaio, conferme su grandi manovre verso il FREDDO

Il meteo andrà in seguito ulteriormente peggiorando tra il tardo pomeriggio e la sera con piogge e nevicate sui rilievi che si estenderanno gradualmente anche al resto del Nord per poi, durante la tarda serata e la notte successive, coinvolgere anche alcune aree del Centro ad iniziare dalla Toscana.

Sabato mattina ad aggravare il contesto meteo già instabile ci penserà la formazione di un vortice di bassa pressione sul mare di Liguria che manterrà elevato il rischio di pioggia sul Nord-Est e gran parte delle aree centrali tirreniche dove ci attendiamo anche dei temporali.

Centri Meteo, previsioni a 90 giorni: che ne sarà dell’INVERNO? Opzioni a confronto

Prestare attenzione inoltre alla neve che potrà cadere fino a quote collinari sul Nord-Est specie su basso Veneto ed Emilia Romagna. Altra neve è attesa sull’Appennino centrale intorno ai 700-800 metri di quota.

Meglio andranno le cose al Sud e nel contempo anche sul Nord-Ovest dove si attiveranno ampie schiarite.

SVOLTA clamorosa verso FREDDO o addirittura GELO? Varie ipotesi

La perturbazione continuerà poi a disturbare il meteo anche su Domenica ma per maggiori dettagli potete fare riferimento agli editoriali dedicati.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d’Italia, oppure vai su CERCA la tua localita’ nel campo form in alto alla pagina:

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/ancona]- ANCONA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/aosta]- AOSTA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bari]- BARI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bologna]- BOLOGNA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/cagliari]- CAGLIARI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/campobasso]- CAMPOBASSO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/catanzaro]- CATANZARO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/firenze]- FIRENZE[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/genova]- GENOVA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/l-aquila]- L’AQUILA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/milano]- MILANO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/napoli]- NAPOLI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/palermo]- PALERMO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/perugia]- PERUGIA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/potenza]- POTENZA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/roma]- ROMA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/torino]- TORINO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trento]- TRENTO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trieste]- TRIESTE[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/venezia]- VENEZIA[/url]

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram