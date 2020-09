L’anticiclone si è affermato sull’Italia riportando meteo stabile e clima estivo, ma ora lo scenario tende di nuovo a cambiare. Una perturbazione in discesa dal Nord Europa sta raggiungendo le Alpi, innescando un nuovo peggioramento.

Il campo anticiclonico si va indebolendo e sta subendo l’erosione ad opera della saccatura che tende a sprofondare verso la Francia ed il Mediterraneo. Piogge e temporali tornano così protagonisti su alcune parti del Nord, mentre il tempo si manterrà ancora generalmente stabile su gran parte del Centro-Sud.

Vediamo nel dettaglio cosa attenderci come evoluzione meteo per oggi, domenica 6 settembre. La giornata si presenterà inizialmente soleggiata su gran parte d’Italia, ma con progressivo aumento delle nubi al Nord ed incremento dell’instabilità a partire dall’Arco Alpino, per l’approssimarsi di un fronte nord-atlantico.

Cesserà nel frattempo l’instabilità all’estremo Sud, anche se non è del tutto da escludere qualche addensamento in Sicilia con possibili isolati fenomeni sulla zona etnea. Tra pomeriggio e sera il nuovo peggioramento entrerà nel vivo sul Nord Italia.

Piogge e temporali, localmente forti, potranno localmente sconfinare dalle Alpi alle alte pianure del Nord, con riferimento al Piemonte, alla medio-alta pianura lombarda, all’alto Veneto e Friuli. Saranno possibili anche grandinate. Locali rovesci colpiranno anche la Liguria, in particolare il genovese.

Le temperature saranno stabili o in lieve calo sulle zone del Nord interessate da instabilità, mentre si avranno locali aumenti al Centro-Sud. Le punte massime potranno raggiungere i 32-33 gradi in Puglia e sulla Sicilia orientale.

La perturbazione in arrivo domenica avrà modo di condizionare il meteo della nuova settimana su parte dell’Italia, in particolare lunedì, mentre a seguire tenderà ad imperniarsi attorno al vortice che si andrà a collocare sulle Baleari, per rimanere qualche giorno in loco.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

