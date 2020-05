Il meteo su Oristano vedrà temperatura in sensibile aumento, con valori che potrebbero varcare la soglia dei 30°C.

Lunedì 4: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri.

Martedì 5: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 7 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 8 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri.

Giovedì 7: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri.

Venerdì 8: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 10 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri.

Sabato 9: coperto con pioviggine, ventoso. Temperatura da 15°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 19 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri.

Domenica 10: coperto con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 11 mm. Temperatura da 15°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 19 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri.

Lunedì 11: coperto con rovesci, ventoso. Stima Pioggia 23 mm. Temperatura da 15°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 999 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 19 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Martedì 12: molto nuvoloso con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 16°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 26 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri.

