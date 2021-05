Un’ondata di maltempo colpirà in modo veemente l’Italia ad inizio settimana, ma prima ci sarà un breve sussulto dell’anticiclone africano. Il weekend sarà quindi improntato al bel tempo quasi ovunque e ad un temporaneo riscaldamento.

La rimonta anticiclonica, con associato il flusso caldo d’origine africana, scaturirà proprio per l’affondo della saccatura sulla Penisola Iberica. La durata dell’anticiclone sarà brevissima, in quanto non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest dell’intenso sistema perturbato.

Già nel corso di domenica giungerà la parte avanzata della perturbazione sulle regioni più occidentali, con prime piogge entro fine giornata sul Nord-Ovest. Queste prime precipitazioni saranno il preludio di una fase di corposo maltempo che entrerà nel vivo lunedì.

Il fronte atlantico irromperà in grande stile portando piogge e temporali diffusi dapprima al Nord e sulla Toscana, proprio nel momento in cui l’ondata di caldo prefrontale sortirà i massimi effetti al Sud Italia. Avremo quindi una Penisola divisa due ad inizio settimana.

Ci saranno marcati contrasti fra l’aria calda africana e quella molto più fresca d’origine nord-atlantica, con conseguente esaltazione del meteo avverso. Il maltempo potrà risultare pesante con fenomeni violenti e possibilità di nubifragi inizialmente al Nord-Ovest.

Le precipitazioni più abbondanti si accaniranno tra Piemonte ed Alta Lombardia, con elevati accumuli pluviometrici a ridosso dei rilievi. A seguire, tra martedì e mercoledì, il grosso del maltempo si espanderà verso il Nord-Est, oltre che su gran parte del Centro-Sud.

Il guasto meteo potrà essere anche rilevante e accompagnato da fenomeni temporaleschi localmente forti, il tutto accompagnato da un brusco calo delle temperature. Fortunatamente la circolazione perturbata dovrebbe riuscire a scorrere verso levante, senza persistere troppo a lungo sulle stesse zone.

