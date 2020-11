Qualcosa si muove sul contesto europeo, con l’anticiclone non più assoluto protagonista come accaduto nell’ultimo periodo. Un primo ammasso perturbato è in evoluzione dall’Europa Occidentale verso i paesi centrali del Continente, con indebolimento dell’anticiclone che riguarda anche l’Italia.

Il nostro Paese non è interessato direttamente dal passaggio del fronte perturbato, se non dalla sua coda poco attiva. Tuttavia, le infiltrazioni umide occidentali che accompagnano la perturbazione portano nuvolosità compatta più accentuata

su parte dei settori occidentali.

Il pur lieve indebolimento dell’anticiclone consente l’afflusso di quest’aria molto umida a determinare il parziale deterioramento delle condizioni atmosferiche, con qualche debole pioggia di passaggio che non porta però alcuna svolta così incisiva.

Le previsioni prossime ore

Vediamo il dettaglio del meteo per oggi, giovedì 12 novembre. Come accennato, la coda del fronte in transito sul Centro Europa sta portando ad un’accentuazione del flusso d’aria umida dal quadrante occidentale.

Ciò sarà causa di nuvolosità diffusa irregolare di tipo medio-basso al Centro-Nord, che si compatterà maggiormente tra la Liguria e il medio-alto versante tirrenico. Sono previste quindi delle piogge, seppur deboli, più diffuse tra Toscana e Lazio, ma localmente anche sul Levante Ligure.

Piovaschi sconfineranno anche tra Umbria ed entroterra marchigiano. Il tempo sarà generalmente asciutto sul resto d’Italia, pur con cieli chiusi soprattutto in Val Padana dove nei bassi strati saranno presenti anche dense foschie e locali nebbie.

Questa circolazione umida debolmente instabile insisterà anche venerdì, con qualche debole pioggia ancora sui settori occidentali che si sposterà verso il basso versante tirrenico. Piovaschi e locali rovesci saranno più probabili in Campania, ma non mancheranno anche tra Alta Toscana e Levante Ligure.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

