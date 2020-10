Il meteo non promette nulla di buono per l’avvio di settimana, in quanto è atteso il transito di una perturbazione più intensa di quella di questo weekend. Il fronte sarà annesso ad una saccatura, che sprofonderà sull’Italia originando un’area di bassa pressione.

Le precipitazioni saranno pertanto incentivate, risultando localmente intense per effetto dell’insidioso vortice. Il maltempo entrerà nel vivo proprio lunedì, dopo l’antipasto atteso nella sera di domenica sulle regioni di Nord-Ovest.

Advertisements

Piogge e temporali colpiranno diffusamente il Centro-Nord ad inizio settimana, poi già martedì il

Advertisements

grosso dei fenomeni si trasferirà al Sud e così sarà anche mercoledì, mentre il meteo virerà verso un netto miglioramento sul resto della Penisola.

Dopo questa prima parte di settimana dal meteo in parte compromesso, entro giovedì il bel tempo si imporrà su tutta l’Italia, a causa dell’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre che abbraccerà anche gran parte dell’Europa Centro-Meridionale.

Il flusso atlantico sarà intenso, ma solo ad alte latitudini. Questa parentesi anticiclonica sembrerebbe in grado di durare più di qualche giorno e protrarsi fino al weekend di Ognissanti. Qualche infiltrazione d’aria più fredda da est potrebbe lambire le regioni adriatiche ed il Sud.

Le temperature torneranno comunque a risalire su valori diffusamente sopra la media, a seguito dell’affermazione del’anticiclone da metà settimana. Il tepore si avvertirà maggiormente sulle alture tra aree collinari e montuose.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram