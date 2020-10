Dopo la pausa anticiclonica con associate correnti nord-africane, l’autunno riprende a pieno regime sull’Italia. La perturbazione, che attraverserà lo Stivale nel weekend, farà da apripista ad un successivo impulso frontale più organizzato d’origine atlantica.

Il nuovo fronte interverrà a brevissima distanza da quello che lo precede, tanto che già domenica sera inizierà ad entrare con la parte più avanzata a partire dal Nord-Ovest, dove ci saranno le prime precipitazioni.

Si tratterà di un impulso frontale più organizzato, annesso ad una saccatura sospinta da aria più fredda di origine nord-atlantica. La perturbazione non troverà ostacoli nel giungere sull’Italia, in virtù dell’anticiclone ormai completamente

spodestato dal primo fronte.

Viste queste premesse, ci attende un avvio di settimana di stampo decisamente autunnale. Il maltempo investirà gran parte del Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, con precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco.

Riecco la neve sulle Alpi

I fenomeni saranno copiosi anche sulle Alpi, dove assumeranno carattere nevoso inizialmente a quote elevate, ma poi la quota neve si abbasserà drasticamente con il sopraggiungere dell’aria più fredda dal Nord Europa.

La neve scenderà così fino a quote localmente inferiori ai 1500 metri, ma in una fase nella quale le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Il resto d’Italia sarà ancora in attesa del peggioramento lunedì, pur con probabili piogge dalla sera sulla Campania.

La perturbazione poi si porterà verso il Centro-Sud, dove insisterà sino almeno a mercoledì con piogge che si attarderanno tra regioni adriatiche e Meridione. Il tempo tornerà soleggiato al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, dove inizierà ad affacciarsi l’anticiclone che poi conquisterà tutta l’Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

