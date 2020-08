Eccoci prossimi all’evoluzione meteo che era stata annunciata come la più calda dell’anno. Ma ci sono delle novità che sarà necessario monitorare giorno per giorno. Le ultime elaborazioni hanno pressoché annullato la prima ondata di calore, limitata nella sua espansione verso nord dal flusso oceanico che ha determinato temporali intensi anche sulla Toscana, e non solo nel Nord Italia. Temporali si sono avuti anche in Corsica.

Inoltre, un flusso d’aria relativamente fresco è giunto dalla Francia verso la Sardegna, con un blando maestralino. Ed ecco che la prima ondata di calore non si manifesterà come era nelle attese, ma ci avvieremo verso quella che sarebbe dovuta essere la seconda della settimana, e la maggiore ondata di calore, che però ad ora, presenta una modesta riduzione di intensità, quanto basta abbassare la possibilità di avere record di caldo.

Ma attenzione, quella che avremo sarà un’ondata di calore abbastanza “tosta”, con parecchie località tra Sardegna, Sicilia, Sud Italia e alcune del Centro, che andranno su valori attorno, se non oltre i 40°C, ed in alcune località remote anche su valori prossimi ai 45°C, come già avvenuto di recente.

C’è una novità che avevamo già accennato: l’avvezione calda sarà avviata anche da un potente ed insolito ciclone oceanico, che avanzerà verso le Isole Britanniche, dove sono attese condizioni di forte maltempo.

Pertanto, le novità di cui parliamo oggi riguardano l’impianto di correnti si ampia scala che potrebbero modificare la rotta definitiva, oltre che alterare l’intensità e la durata dell’ondata di calore.

Ondata di calore che si ridurrà la prossima settimana, con un refrigerio che porterà i termometri solo temporaneamente prossimi alla media del periodo. Tuttavia, l’evoluzione a lungo termine è in definizione, la via maestra potrebbe essere quella della Rottura dell’Estate 2020.

Estremi termici attesi, previsione per comune d’Italia.

Oschiri 42.1°C

Ottana 42°C

Civita Castellana 41.6°C

Ozieri 41.4°C

Bottidda 41.3°C

Anela 41.2°C

Benetutti, Ittireddu, Ponzano Romano 41°C

Faleria, Fordongianus 40.9°C

Allai, Berchidda 40.8°C

Bultei, Castel Sant’Elia, Filacciano, Gallese, Tula 40.7°C

Nepi, Stimigliano, Tadasuni 40.6°C

Orotelli, Raddusa, Rignano Flaminio 40.5°C

Attigliano, Catenanuova, Magliano Sabina, Noragugume 40.4°C

Bidonì, Bono, Esporlatu, Palagonia 40.3°C

Boroneddu, Calcata, Collevecchio, Nazzano, San Vero Milis, Sedilo, Villanova Truschedu 40.2°C

Corchiano, Forano, Milis, Nughedu San Nicolò, Torrita Tiberina 40.1°C

Narbolia, Otricoli, Siamanna, Soddì, Tramatza 40°C

Aidomaggiore 39.9°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Fonte meteogiornale.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram