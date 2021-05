Il meteo su Roma sarà abbastanza buono, soleggiato con temperature in aumento durante il fine settimana. Nei primi giorni della prossima settimana la temperatura potrebbe raggiungere valori quasi estivi. Tuttavia, a metà settimana si potrebbe verificare un severo cambiamento, ma per ora da confermare.

Mercoledì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 41 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri.

Giovedì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 40 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri.

Venerdì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche massime 35 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri.

Sabato 8: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche massime 30 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri.

Domenica 9: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 10: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri.

Martedì 11: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri.

Mercoledì 12: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 12°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 11 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri.

Giovedì 13: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

