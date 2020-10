Perché quando c’è l’Estate ci si preoccupa del caldo esagerato? Semplice, perché caldo eccessivo è sinonimo di meteo estremo. L’eccessivo riscaldamento del Mediterraneo, che a livello termico ormai è paragonabile al Mar dei Caraibi, non fa altro che facilitare l’immagazzinamento di una notevole quantità di energia termica. Energia che poi, nei primi mesi autunnali, viene rilasciata lentamente in concomitanza delle ondate di maltempo.

Ricordate cose accadde a settembre? No? Allora rinfreschiamoci la memoria: si formò un Uragano Mediterraneo. Ma forse qualcuno si è scordato che prima che si strutturasse il ciclone vi fu un’ondata di nubifragi in varie zone della Sardegna. Secondo voi perché furono fenomeni così violenti? Semplice, perché il calore in eccesso dei nostri mari stava fornendo carburante ai vortici ciclonici.

Poi è arrivato Ottobre. Qualche giorno prima del suo esordio parlammo di Ottobre quale mese potenzialmente “alluvionale”. Speravamo non succedesse nulla di tutto ciò, invece ci siamo trovati da un giorno all’altro a dover commentare le tremende alluvioni di Liguria e Piemonte (oltre alla Francia sudorientale).

Ora invece? Che sta succedendo? Ecco, sta succedendo che fa freddo. Freddo esagerato, un po’ come accadde a fine settembre. Freddo che non ha nulla da invidiare a quello di novembre, o persino di inizio dicembre. Eppure siamo appena a metà Ottobre, qualcosa di strano c’è sicuramente. C’è che il meteo è sempre più estremo, c’è che gli sbalzi termici sono all’ordine del giorno. C’è che il troppo caldo può avere anche l’effetto contrario, ossia portarci improvvise irruzioni artiche.

Ecco, è tutto qui: il meteo estremo. Volendo riassumere quanto scritto con due parole sì, meteo estremo. Non c’è altro da aggiungere, se non che anche nelle prossime settimane si dovrà prestare molta attenzione. Il freddo eccessivo, quindi un’anomalia consistente, potrebbe essere ripianato dal caldo eccessivo. A quel punto saremmo punto e a capo…

