Ci prova in tutti i modi l’atmosfera a ritrovare un aspetto più consono al calendario ma le alte pressioni, alla fine, riescono ancora ad averla vinta. Anche la coraggiosa perturbazione in transito sull’Italia nel corso del weekend non è riuscita a dare i frutti sperati limitandosi a portare qualche debole fenomeno sparso in un contesto davvero poco convinto sul fronte invernale.

Le notizie inoltre non sono delle migliori nemmeno per i prossimi giorni. Nonostante alcuni timidi disturbi potranno insidiare l’ennesima alta pressione, l’inverno proprio non parte. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteorologico per questa nuova settimana.

Fino a mercoledì il flusso nord atlantico riuscirà a mantenersi a latitudini relativamente più basse. Per il nostro Paese tutto si tradurrà in una maggior ingerenza dei venti occidentali i quali rinforzeranno sensibilmente solo nella giornata di martedì. Sarà probabilmente questo l’unico momento della settimana nel quale si potrà vedere qualche pioggia più importante e qualche discreta nevicata sui rilievi alpini.

Tra mercoledì e giovedì però, ecco che l’alta pressione tornerà ad emergere in forma evidente su tutto lo stivale riportando un quadro generale all’insegna della totale stabilità atmosferica.

Qualche nube potrà ancora disturbare in parte l’area tirrenica dove deboli infiltrazioni d’aria umida riusciranno a penetrare all’interno dello scudo anticiclonico.

Salvo sorprese, la settimana si concluderà con tempo discreto e a tratti soleggiato su gran parte d’Italia e con temperature per altro in generale aumento con valori superiori alla media del periodo.

Gli unici piccoli acciacchi del meteo si avranno ancora una volta sull’area tirrenica dove saranno presenti più nubi. Sulla Val Padana e su alcuni tratti delle vallate più interne del Centro, ci penserà la nebbia a creare qualche grattacapo.

Per il resto, come detto, le novità su scala generale saranno ancora poche e continueremo dunque a vivere una fase meteo–climatica ancora lontana dall’assumere un aspetto propriamente invernale.

